Talihsiz adam koyun otlatırken kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Otlubayır köyünde merada koyunlarını otlatan bekar Muhammed Doğan kayboldu. En son saat 10.00 sıralarında merada koyunlarını otlatırken görülen Doğan, yakınları tarafından bulunmayınca jandarmaya bilgi verildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevrede yapılan araştırmada yağmur ve eriyen kar sularının oluşturduğu göl kenarında Muhammed Doğan'a ait olduğu belirlenen şapka, mont gibi kıyafetlerle sigara ve çakmak bulundu. Doğan'ın göle düşmüş olabileceği ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Gölde botlarla, çevresinde de köpeklerle arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla Doğan'ın gölde cansız bedeni bulundu. Doğan'ın cansız bedeninin taşındığı bota ağıtlar yakarak gitmeye çalışan yakınları sinir krizi geçirdi.

Savcılık ve jandarmanın yaptığı inlemenin ardından Doğan'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.