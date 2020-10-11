Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı - Son Dakika

Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı

11.10.2020 14:09
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosiklet tamircisinin 15 gün içerisinde önce iş yeri, ardından ise evi yandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde motosiklet tamircisinin 15 gün içerisinde önce iş yeri, ardından ise evi yandı.

Yangın, öğle saatlerinde ilçenin Abdalağa Mahallesi Uçar Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın üst katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Abuzer Rüzgareser'e ait dairede henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede dairede bulunan diğer odalara sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, itfaiye erlerine mahalle sakinleri de yardım etti. İtfaiye ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu yangın söndürülerek, soğutma işlemleri yapıldı. Yangın esnasında evde olmayan Abuzer Rüzgareser, acı haberi yakınının taziyesinde aldı. Evinin yandığını öğrenince hemen mahalleye gelen talihsiz adam, evinde büyük maddi hasar meydana geldiğini gördü.

Abuzer Rüzgareser, yaklaşık 2 hafta içerisinde önce motosiklet tamiratı yaptığı iş yerinin, sonra ise evinin yandığını söyleyerek, her iki yangında meydana gelen maddi kayıp nedeniyle mağdur olduğunu belirtti. Rüzgareser, "Bir yakınımın taziyesindeydim, yangının nasıl ve ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Bundan 15 gün önce de dükkanım yandı. Her iki yangın sonucu çok mağdurum, ne yapacağımı bilemiyorum. Yangında evimin tüm eşyaları yandı, yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı

Şanlıurfa, Siverek, Yangın, Ateşe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı - Son Dakika

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