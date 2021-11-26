Talihsiz anne oğlunun cansız bedenini buldu - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yıldır eşinden ayrı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen adam annesiyle birlikte yaşadığı evin merdiven boşluğunda kendisini iple asarak intihar etti. İntihar eden adamın cansız bedenini ise annesi buldu.

Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan A.I (41) bugün saat 17.00 sıralarında evlerinin merdiven boşluğuna kendini iple asarak intihar etti. Evde annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen A.I'nın cansız bedenini ise annesi H.I buldu. Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne sinir krizi geçirirken, jandarmanın olayla ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi.

A.I'nın 4 yıldır eşinden ayrı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

(Hüseyin Keskin/ İHA)