Talihsiz çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyü yakınlarındaki Senir Göleti çevresinde koyun otlatan 61 yaşındaki Adem Avcı, gök gürlemesinin ardından koyunlarını otlatmaya devam etti. Bu sırada gök gürültüsünün artmasının ardından koyunların otladığı bölgeye düşen yıldırım, Adem Avcı'yı ağır şekilde yaraladı.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri Avcı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.