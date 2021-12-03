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Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu - Son Dakika

Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu

03.12.2021 12:31

Diyarbakır'da bir iş yeri sahibi, dükkanına gelen ve boşluğundan yararlanıp hırsızlık yapmak isteyen şahsı fark etti. İkinci müşterinin dükkana girmesiyle hırsız ve iş yeri sahibi dışarı fırladı. Ancak bu sırada dükkanda olan diğer müşteri cep telefonu çaldı.

Bağlar ilçesinde Muhittin Ateş'e ait bir cep telefonu dükkanına sabah saatlerinde müşteri gibi gelen şahıs,bir süre oyalandı. Cep telefonunu kamerasını inceleyeceği gerekçesiyle dükkanın kapısında duran hırsız, cep telefonu tamiri yapmak için gelen başka bir müşteriyi görünce, Ateş'in boşluğunu yakalayıp kaçtı. Hırsızın ara sokaktan kaçtığını gören Ateş, peşine vererek dükkanı cep telefonu tamiri için gelen müşteriye bıraktı.

Talihsiz dükkan sahibi hırsız kovalarken başka müşteri tarafından soyuldu

İKİNCİ BİR HIRSIZLIK ŞOKU YAŞADI

Bir süre bekleyen müşteri Ateş'in gelmediğini görünce kendisi de bir cep telefonu çalarak kaçtı. Hırsızı yakalayamadan dönen Ateş, ikinci bir hırsızlık şokunu kamera kayıtlarını incelerken fark etti. Aynı anda 2 hırsızlık olayı yaşayan Muhittin Ateş, iddiaya göre sürekli dükkanına hırsızların dadandığını kaydetti. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Talihsiz dükkan sahibi hırsız kovalarken başka müşteri tarafından soyuldu

"CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ"

Hırsızlıklardan dert yanan Muhittin Ateş, yetkililerin caydırıcı ceza getirmesi ve hırsızlık olaylarında uzlaşma kararlarının kaldırılmasını istediklerini belirterek hırsızlığın Diyarbakır'da terör haline geldiğini vurguladı. Ateş, "Sabah saatlerinde dükkanı daha yeni açmıştım, hırsızın biri müşteri gibi davranıp telefon almak istediğini söyledi. 3 tane telefon verdim kurcaladı, kamera çekimlerine bakıyordu. O kamera özelliklerine bakarken başka bir müşteri geldi, o ise tamir için geldiğini söyledi, fiyat konuşurken telefonlara bakan şahıs kaçtı. Ben onun peşine verirken tamire gelen diğer şahıs da başka bir telefonu alıp kaçtı. 3 tane telefonum dün gitti, aynı anda hırsızlık oldu, iki olay üst üste yaşandı. Son birkaç yıldır hırsızlarla uğraşıyorum, memleketimizde hırsızlık artık terör gibi olmuştur, bir yasa çıkartılarak ağır ceza verilmesi gerekir. Adliyede hırsızlıklarla ilgili uzlaşma kurulunun kaldırılması gerekir, bize anlaşır mısınız diye soruyorlar ben anlaşırsam yarın başkasının canı yanacak. Hırsızların biri yakalandı, 10 bin TL zararım var. İlki yakalandı iki telefon götüren kendisi hırsızlıktan sabıkalı, tespit edilmişti, ikincisi henüz bulunmadı, bulmaya çalışıyorlar" dedi.

Talihsiz dükkan sahibi hırsız kovalarken başka müşteri tarafından soyuldu
Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu

Diyarbakır, Hırsızlık, Bağlar, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz dükkan sahibi, hırsız kovalarken başka müşterisi tarafından soyuldu - Son Dakika


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