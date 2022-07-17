Talihsiz genç yanan tırda yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Talihsiz genç yanan tırda yaşamını yitirdi

17.07.2022 13:09
Talihsiz genç yanan tırda yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında alev alan tırın şoförü yanarak yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında alev alan tırın şoförü yanarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Milas ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki maden yüklü 33 AJP 919 plakalı tırın sürücüsü Ali Gürel (28) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolünü kaybeden Gürel, yol kenarında bulunan refüje çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Araç içerisinde bulunan talihsiz tır şoförüne ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri ise 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU MUĞLA'DA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU
Kaynak: İHA

Ali Gürel, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz genç yanan tırda yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:13 Engin Özkoç'tan 15 Temmuz gecesine ait paylaşım: Erdoğan telefonun arkasına sığınıp saklanırken CHP'liler Meclis'in kapısını açıyordu!
13:06 Eşi benzeri görülmemiş bir deniz canlısı keşfedildi! Garip kolları olan canlı büyük ilgi çekti
12:56 Muğla'da feci kaza! Şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
12:54 Kurban Bayramı ile ilgili "Canlıları keserek bayram olmaz" diyen Ataol Behramoğlu, üniversitedeki görevinden alındı
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
11:41 Konyaspor'dan forvete yıldız takviyesi! Dünyaca ünlü golcü Pato'nun transferinde sona gelindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 13:20:00. #1.13#
SON DAKİKA: Talihsiz genç yanan tırda yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement