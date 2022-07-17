Talihsiz genç yanan tırda yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrasında alev alan tırın şoförü yanarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Milas ilçesi Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki maden yüklü 33 AJP 919 plakalı tırın sürücüsü Ali Gürel (28) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolünü kaybeden Gürel, yol kenarında bulunan refüje çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından tırda yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Araç içerisinde bulunan talihsiz tır şoförüne ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri ise 28 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA