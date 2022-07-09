Denizde cesedi bulundu

Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında, saat 07.00 sıralarında denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Pasaport İskelesi'ne çıkarılan kişinin yapılan kontrollerde öldüğü belirlendi. Serkan Metin Kılıkçı'ya ait olduğu belirlenen ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

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