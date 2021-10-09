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Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik - Son Dakika

Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik

09.10.2021 12:56

Çorum'da aç kalan kurtlar, merada otlayan sürüye saldırıp 60 keçiyi telef etti. Keçilerinin başında ağlayan Aynur Gözübüyük, "Çok üzgünüm, üzüntüden ölmek üzereyim. Daha borçlarını bile verememiştik. Evlendirecek 3 oğlum var. Emeklerimiz boşa gitti" ifade etti.

Dün merkeze bağlı Yakuparpa köyünde meydana gelen olayda merada otlayan keçilerinin köye dönmediğini fark eden Hüseyin ve eşi Aynur Gözübüyük, arazide aramaya çıktı. Gözübüyük çifti, 3 kilometrelik arazide 60 keçisini de parçalanmış olarak ölü buldu. Keçilerin, kurt saldırısına uğradığı belirlendi.

"ALLAH HİÇ KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"

Çok üzgün olduğunu söyleyen ve gözyaşı döken Aynur Gözübüyük, "Tam 60 keçim kurtlar tarafından parçalanarak öldürüldü. Çok üzgünüm, üzüntüden ölmek üzereyim. Daha borçlarını bile verememiştik. Keçilerim derelere tepelere yayılmış ölmüşler, Allah'ım hiç kimsenin başına vermesin. Evlendirecek 3 oğlum var. Emeklerimiz boşa gitti" diye konuştu.

"BEKAR ÇOCUKLARIM VAR, YARDIM BEKLİYORUZ"

Hüseyin Gözübüyük ise "Kurtlar, hayvanlarımıza saldırmışlar, 5 kilometrelik alana dağıtıp öldürmüşler. 60 küçükbaşımız telef oldu. Hayvanlarımızı borçla almıştım, 85 bin TL borcum var. Bekar çocuklarım var, yardım bekliyoruz" dedi.

Kurtların saldırısından sonra geriye bu kareler kaldı;

Talihsiz kadın, kurt sürüsünün telef ettiği keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün telef ettiği keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün telef ettiği keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün telef ettiği keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün telef ettiği keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün telef ettiği keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik
Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik

Türk Lirası, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz kadın, kurt sürüsünün saldırdığı keçilerinin başında ağladı: Daha borçlarını bile verememiştik - Son Dakika


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