Talihsiz kadını, eski eşi sokak ortasında darp etti! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen olayda Gökhan Şen adlı şahıs, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Efsun Habiboğlundan 2 bin TL borç istedi. Habiboğlu'nun olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran Şen, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti.

BEYZBOL SOPASIYLA DARP

Bir süre bekleyen Gökhan Şen, çöp atmak için dışarı çıkan Habiboğlu'nu beyzbol sopasıyla acımasızca darp etmeye başladı. Dakikalarca eski eşini beyzbol sopası darp eden Şen, Habiboğlu'na hakaretler savurarak olay yerinden uzaklaştı. Genç kadının darp edildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Habiboğlu hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan Gökhan Şen ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bir binanın güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, çöp atmaya çıkan Efsun Habiboğlu, elinde beyzbol sopası ile eski eşinin kendisine doğru ilerlediğini görünce kendini yere bırakıyor. Hızla yaklaşan Şen ise yere düşen Habiboğlu'nu acımasızca darp etmeye başlıyor. Dakikalarca süren darp sonrasında Şen, elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Durumu gören vatandaşlar ise darp edilen genç kadının yardımına koşuyor. ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.