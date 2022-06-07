Taksiden çıplak şekilde inen kadın, hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yaptı

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağır yaralanan Hacer İsmail Al Hardanı özel bir hastaneye, Asma Ziyad Zaade Zaadı ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 çocuk annesi kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

İsmail Al, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Talihsiz kadının, üzerine 2 tonluk preslenmiş balya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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