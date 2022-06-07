Preslenmiş poşet balyalarının bulunduğu alında çalışan işçilerin üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki poşet balyası devrildi. Balyanın altında kalan işçilerden Irak uyruklu Hacer İsmail Al Hardanı (22) ile Asma Ziyad Zaade Zaadı (15) yaralandı
Ağır yaralanan Hacer İsmail Al Hardanı özel bir hastaneye, Asma Ziyad Zaade Zaadı ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 çocuk annesi kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Talihsiz kadının, üzerine 2 tonluk preslenmiş balya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika