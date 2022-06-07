Talihsiz kadının, üzerine 2 tonluk preslenmiş balya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Talihsiz kadının, üzerine 2 tonluk preslenmiş balya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

07.06.2022 14:22

Samsun'da bulunan bir geri dönüşüm şirketinde çalışan 1 çocuk annesi yabancı uyruklu kadın, üzerine 2 ton ağırlığındaki preslenmiş poşet balyasının devirmesi sonucu yaşamını yitirdi. 1 kişinin de yaralandığı olay anı kameralara kaydedildi.

Preslenmiş poşet balyalarının bulunduğu alında çalışan işçilerin üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki poşet balyası devrildi. Balyanın altında kalan işçilerden Irak uyruklu Hacer İsmail Al Hardanı (22) ile Asma Ziyad Zaade Zaadı (15) yaralandı

AĞIR YARALANAN KADIN ÖLDÜ

Ağır yaralanan Hacer İsmail Al Hardanı özel bir hastaneye, Asma Ziyad Zaade Zaadı ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 çocuk annesi kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İsmail Al, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz kadının, üzerine 2 tonluk preslenmiş balya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talihsiz kadının, üzerine 2 tonluk preslenmiş balya düşmesi sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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