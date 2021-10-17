Talihsiz kaza! 17 yaşındaki çocuk, babasının silahını temizlerken annesini vurdu - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen talihsiz olay, duyanlarda büyük üzüntüye neden oldu. Y.E.Ç. (17) isimli çocuk, evde babasının silahını temizlediği sırada çıkan kurşunlarla annesini vurdu. Kadın, olay yerinde can verdi. Y.E.Ç. gözaltına alındı.

BAŞINA İSABET ETTİ

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiçekyayla Mahallesi'nde iddiaya göre, Y.E.Ç. muhtar babası Cevdet Ç.'nin ruhsatlı tabancasını temizlerken silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, 3 çocuk annesi Müzeyyen Ç.'nin başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri, Müzeyyen Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Lise öğrencisi Y.E.Ç ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Müzeyyen Ç.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.