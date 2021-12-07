Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı - Son Dakika

Türkiye'de koyun ve keçi sürülerini korumak için en sık eğitilen hayvanların başında kangal çoban köpekleri geliyor. Özellikle soğuk kış aylarında koyun ve keçi sürülerini başta kurtlar olmak üzere her türlü tehlikeden koruyan kangallar, daima insan ve sürü dostu olarak biliniyor. Ancak bu sefer, kangalsız bir keçi sürüsü o kadar şanslı olamadı.

BİR ANDA ARALARINA DALDILAR

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, başıboş iki köpeğin keçi sürüsünün arasına daldığı anlar yer alıyor. Diğer keçiler kaçmayı başarırken, aralarından bir tanesi ise iki köpek tarafından sürüklenerek arkadaşlarından ayrılıyor.

ÇABASI FAYDA ETMEDİ

Keçinin köpeklerin elinden kurtulmak için can havliyle yaptığı çaba da yeterli olmuyor. Boş alana doğru gitmek isteyen keçi, köpeklerin kendisinden daha hızlı davranması nedeniyle bir süre sonra kaderine boyun eğiyor. Köpekler de alt ettiklerini rakibini dakikalar içerisinde öldürüyor.