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Talihsiz vatandaş, ölümüne sebep olan sahte içkiyi böyle satın almış - Son Dakika

Talihsiz vatandaş, ölümüne sebep olan sahte içkiyi böyle satın almış

14.12.2021 16:48

Avcılar'da sahte içkiden zehirlenen İbrahim Kaşıkçı hayatını kaybetti. Kaşıkçı'nın ölümüne neden olan sahte içkiyi aldığı ana ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim Kaşıkçı, alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan İbrahim Kaşıkçı bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaşıkçı'nın ölmeden önce gittiği tekel bayiinden sahte içkiyi satın aldığı ana ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

TEZGAH ALTINDAN ÇIKARIP VERDİ

Polisin el koyduğu güvenlik kamerası görüntülerinde Kaşıkçı'nın iş yerine gelerek içki almak istediğini söylediği, bunun üzerine raflardaki yerine tezgah altındaki kutudan kendisine sahte içki şişesi verildiği görüldü.

KANIT OLARAK SUNULDU

Yarım litreli pet su şişesindeki sahte içkiyi aldığı anları polis kanıt olarak dosyasına koydu.

Talihsiz vatandaş, ölümüne sebep olan sahte içkiyi böyle satın almış

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, Alkol, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz vatandaş, ölümüne sebep olan sahte içkiyi böyle satın almış - Son Dakika


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