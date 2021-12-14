Talihsiz vatandaş, ölümüne sebep olan sahte içkiyi böyle satın almış - Son Dakika

Yeşilkent Mahallesi Şehit Adem Güney Sokak'ta oturan İbrahim Kaşıkçı, alkol zehirlenmesi sonucu yakınları tarafından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hastaneye kaldırılan İbrahim Kaşıkçı bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaşıkçı'nın ölmeden önce gittiği tekel bayiinden sahte içkiyi satın aldığı ana ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

TEZGAH ALTINDAN ÇIKARIP VERDİ

Polisin el koyduğu güvenlik kamerası görüntülerinde Kaşıkçı'nın iş yerine gelerek içki almak istediğini söylediği, bunun üzerine raflardaki yerine tezgah altındaki kutudan kendisine sahte içki şişesi verildiği görüldü.

KANIT OLARAK SUNULDU

Yarım litreli pet su şişesindeki sahte içkiyi aldığı anları polis kanıt olarak dosyasına koydu.