Talihsiz veteriner aşılama sırasında büyükbaş hayvandan aldığı darbe ile yaralandı - Son Dakika
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Talihsiz veteriner aşılama sırasında büyükbaş hayvandan aldığı darbe ile yaralandı

22.03.2022 17:41
Talihsiz veteriner aşılama sırasında büyükbaş hayvandan aldığı darbe ile yaralandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde aşılama çalışması yapan Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Ali Sarı, büyükbaş hayvandan aldığı darbe sonucu yaralandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde aşılama çalışması yapan Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Ali Sarı, büyükbaş hayvandan aldığı darbe sonucu yaralandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde hayvanlardaki hastalıkların önlenmesi adına aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, çalışmalar esnasında talihsiz bir olay yaşandı. Sultanhisar'daki bir hayvan çiftliğinde şap ve LSD aşılama çalışmaları yapan Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Ali Sarı, büyükbaş hayvandan aldığı darbe sonucu yaralandı. Yaşanan talihsiz olayın ardından yaralanan Sarı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrollerinin ardından Veteriner Hekim Sarı, tedavisi yapılarak müşahede altına alındı.

Olay üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarı'ya geçmiş olsun mesajı yayımladı. Müdürlüğün paylaşımında "Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz Veteriner Hekim Ali Sarı, şap ve LSD aşılama çalışması sırasında büyükbaş bir hayvandan aldığı darbe sonucu yaralanmıştır. Nazilli Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınan ve tedavisi yapılan mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Talihsiz veteriner aşılama sırasında büyükbaş hayvandan aldığı darbe ile yaralandı

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Veteriner, Aydın, Tarım, Darbe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz veteriner aşılama sırasında büyükbaş hayvandan aldığı darbe ile yaralandı - Son Dakika


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