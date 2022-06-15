Talihsizliğin bu kadarı! Otomobilin devrini aldı saat kaza yaptı - Son Dakika
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Talihsizliğin bu kadarı! Otomobilin devrini aldı saat kaza yaptı

15.06.2022 14:39

Gaziantep'te yaşanan talihsiz olayda yeni aracının devrini alan vatandaş, noterden çıktıktan kısa bir süre sonra dönüşü yasak olan yola girince kaza yaptı. İki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Merkez Şehitkamil ilçesinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde iddiaya göre caddede seyir halinde olan 27 ALZ 824 plakalı ticari araç sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalktı. O sırada trafik lambalarının yeşil yanması üzerine karşı şeritten hareketlenen 27 Z 0973 plakalı otomobil, sola dönüş alan ticari araca çarptı.

Şanssızlığın böylesi! Otomobilin devrini aldığı noterden çıkar çıkmaz kaza yaptı

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kavşakta yaşanan çarpışma sonucu devrilerek sürüklenen ticari araç yan yatarak durabildi. Kazada devrilen aracın sürücüsü yaralanırken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Şanssızlığın böylesi! Otomobilin devrini aldığı noterden çıkar çıkmaz kaza yaptı

HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kazadan dolayı yoldaki bir şerit trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan sürücüye müdahale etti. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmeyi reddederken trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.

Şanssızlığın böylesi! Otomobilin devrini aldığı noterden çıkar çıkmaz kaza yaptı

NOTERDEN YENİ DEVİR ALMIŞ

Kazada devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün aracı yeni satın aldığı öğrenildi. Noterden devrini aldıktan dakikalar sonra kaza geçiren araç sürücüsü büyük üzüntü yaşadı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Talihsizliğin bu kadarı! Otomobilin devrini aldı saat kaza yaptı - Son Dakika

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