Talihsizliğin bu kadarı! Otomobilin devrini aldı saat kaza yaptı

Merkez Şehitkamil ilçesinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde iddiaya göre caddede seyir halinde olan 27 ALZ 824 plakalı ticari araç sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan sola dönmeye kalktı. O sırada trafik lambalarının yeşil yanması üzerine karşı şeritten hareketlenen 27 Z 0973 plakalı otomobil, sola dönüş alan ticari araca çarptı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kavşakta yaşanan çarpışma sonucu devrilerek sürüklenen ticari araç yan yatarak durabildi. Kazada devrilen aracın sürücüsü yaralanırken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Kazadan dolayı yoldaki bir şerit trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi ve trafik polisi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi hafif yaralanan sürücüye müdahale etti. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmeyi reddederken trafik polisleri yolda güvenlik önlemi aldı.

NOTERDEN YENİ DEVİR ALMIŞ

Kazada devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün aracı yeni satın aldığı öğrenildi. Noterden devrini aldıktan dakikalar sonra kaza geçiren araç sürücüsü büyük üzüntü yaşadı.