Talipoğlu İçin Duygu Dolu Anma Töreni

Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi önünde gerçekleşen anmaya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Bülent Özyazıcı, Tayfun Talipoğlu'nun oğlu Candaş Talipoğlu ile gelini Deniz Talipoğlu'nun yanı sıra çok sayıda gazeteci ve vatandaş katıldı.

"BABAM HAYATTA İKEN BU MÜZEYİ GÖRME ŞANSI ELDE ETTİ"

Anma etkinliğinde Tayfun Talipoğlu'nun Candaş Talipoğlu duygu dolu bir konuşma yaptı. Konuşmasına, "Bu kadar kıymetli bir günde bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim" diyerek başlayan Candaş Talipoğlu,babasının Kars doğumlu olduğunu ancak çoğu insanınonu Eskişehirliolarak bildiğini söyledi. Babası Tayfun Talipoğlu'nun gerçekten de Eskişehir sevdalısı olduğunu anlatan Talipoğlu, "Konuştuğu zaman onun sanki Eskişehir'den başka bir yerde olamayacağını düşünürdünüz. En önemlisi bütün eserlerini yaratırken ve Türkiye'nin topraklarını karış karış milyonlarca kilometre yol kat ederken hep bir isteği vardı. Çok değerli insanlar göçüp gittiği zaman bu dünyadan; 'Şu insanlara neden hayattayken bir değer vermiyoruz. Neden biz hep bunu ihmal ediyoruz' derdi. Öncelikle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a çok teşekkür ederim. Kendisi sayesinde babam hayatta iken bu müzeyi görme şansı elde etti. Çok mutlu oldu, onur duydu. Ben çok uzun yıllar babamın bu kadar duygulandığını görmemiştim. Çok gönül vermişti buraya. Böyle bir eserin, Tayfun Talipoğlu gibi değerli, bu ülkede hiçbir ayrım yapmamış, ülkenin toprağını karış karış gezmiş, toplumun tüm kesimi tarafından sevilen birinin oğlu olarak onunla gurur duyan biri olarak; onu layığı ile anmanın haklı gururu içindeyim. Bize bu şansı tanıdıkları için, babamın vefatından sonra verdikleri destek için Odunpazarı Belediyesi'ne ve Başkan Kazım Kurt'a çok teşekkür ederim. Hem böyle bir babaya sahip olmak hem de böyle bir değerle anılmak benim için çok büyük bir şans, çok gurur verici" dedi.

"IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN"

Anmada konuşan bir diğer isim Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Bülent Özyazıcı oldu. Tayfun Talip oğlu ile yaşadığı bir anıyı paylaşan Özyazıcı yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi: "Tayfun Talipoğlu'nu tanıyan, onunla aynı mekanda bulunan bir gazeteci olarak vefatının ikinci yılında kendisini saygı ve minnetle anıyoruz. Tayfun Talipoğlu belki Kars'ta doğdu, Eskişehir'de doğmadı ama herkes Eskişehirli bilirdi. Eğitim hayatının bir büyük bölümünü burada geçirdi. Televizyonculuğu, gazeteciliği sırasında hiç Eskişehir'den eksik olmadı. Gerçekten de bir Eskişehir sevdalısıydı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, yani bir kaymakam adayıydı, ama kaymakam yapılmadı. Belki de iyi ki kaymakam yapılmadı ve gazeteci, televizyoncu oldu. Bize o güzel programları sundu. Sevgili Tayfun, toprağın uyandığı bir günde ebedi uykusuna daldı. Işıklar içinde uyusun."

"TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK YOL HİKAYESİ YAZABİLİR VE SÖYLEYEBİLİRDİ"

Tayfun Talipoğlu'nu rahmet, minnet ve saygı ile andıklarını söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Tayfun Eskişehirliydi, bunu kimse tartışamaz. Kendisi de böyle diyordu ve öyle de yaşıyordu. Biz, elindeki daktiloları duyunca hem onu rahatlatmak adına hem yeni bir şey yapmak adına istediğimiz zaman çok memnun oldu. 'Eskişehirine' bunun kazandırılmasının çok önemli bir iş olduğunu söyledi. Burayı Tayfun Talipoğlu Müzesi haline getirdik. İyi ki yapmışız, yaşarken bunu gördü, ama aramızdan çok erken ayrıldı. Biz onu minnetle, rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Keşke daha uzun süre yaşayabilseydi. Türkiye'ye daha çok yol hikayesi yazabilir ve söyleyebilirdi. Umarım oğlu Candaş da bu yolda bazı adımlar atar. Biz onu sonuna kadar bağrımıza basarız. Tayfun Talipoğlu bizim kardeşimizdi, Allah rahmet eylesin. Saygı ile anıyorum" diye konuştu.