Talisca'dan beklenen açıklama! 'Transferim...'

Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.



Talisca, mevcut takımının Çin'deki coronavirüs salgını nedeniyle futbolculara izin verdiğini, transfer görüşmesi yapmak için değil tatil olduğu için ülkesi Brezilya'ya gittiğini söyledi.







Talisca'nın Instagram paylaşımında yaptığı açıklama şu şekilde:



"Brezilya'ya sadece tatile gidiyorum. Kulüp süresiz tatil verdi ve coronavirüs nedeniyle ailem de merak ediyor. Palmeiras'a da saygı duyuyorum ama herhangi bir Brezilya kulübüyle transfer görüşmesi yapmadım."



