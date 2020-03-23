Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket - Son Dakika
Son Dakika Spor Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket - Son Dakika Spor

Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket

7 saat önce

Kariyerine Çin'in Guangzhou Evergrande Taobao takımında devam eden eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla Benfica'ya attığı golün dövmesini yaptırdı.

Talisca'dan Beşiktaşlıları heyecanladıracak hareket, System.String[]

Kariyerine Çin'in Guangzhou Evergrande Taobao takımında devam eden eski Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla Benfica'ya attığı golün dövmesini yaptırdı.


Bir dönem Beşiktaş'ta da top koşturan, şu anda ise Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande Taobao'da oynayan Talisca'dan siyah-beyazlıları heyecanlandıracak bir hareket geldi. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı forma altında 2016 yılında eski takımı Benfica'ya attığı frikik golündeki topa vuruş anını sırtına dövme yaptırdı.


26 yaşındaki oyuncu, yeni dövmesinin videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Guangzhou, Benfica, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:04 Kaynak: İHA

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