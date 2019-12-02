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Talisca tarihe geçti! Şampiyonluk geldi...

6 saat önce

Siyah-Beyazlılar'da 2016-18 sezonları arasında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, Beşiktaş'taki macerasının ardından Çin Ligi'ne geçiş yapmıştı.

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Siyah-Beyazlılar'da 2016-18 sezonları arasında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, Beşiktaş'taki macerasının ardından Çin Ligi'ne geçiş yapmıştı. 2 yıldır Guangzhou Evergrande'de görev yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu, dün takımıyla şampiyon oldu. Çin Ligi'nde son haftaya kadar süren yarışta dün Shanghai Shenhua'yı ağırlayan yıldız ismin kulübü, rakibini 3-0'lık skorla geçip 70 puanla ipi göğüsledi. Talisca, farklı galibiyete 1 asistlik katkı sağladı. Bu sezon Guangzhou Evergrande formasıyla 18 maça çıkan Talisca, dönemi, 10 gol ve 2 asistle tamamladı. Ara transfer dönemi yaklaşırken yıldız ismin, yine Siyah-Beyazlılar'ın listesinde yer aldığı konuşuluyor.


Pereira, üçüncü bitirdi


Ligde Bursaspor'un eski oyuncusu Cedric Bakambu'nun formasını giydiği Beijing Gouan, 70 puanla 2.sırada tamamlarken geçen sezon Çin Süper Ligi'nde şampiyon olan eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG ise 66 puanla 3. oldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Beşiktaş, Benfica, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:30 
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