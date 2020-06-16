Talisca transfer bombasını patlattı! Açıkladı... - Son Dakika

Talisca transfer bombasını patlattı! Açıkladı...

Çin'in Ghuangzhou Evergrande ekibinde top koşturan Anderson Talisca'nın Brezilya'ya döneceği öne sürülüyor.

Talisca transfer bombasını patlattı! Açıkladı..., System.String[]

Çin'in Ghuangzhou Evergrande ekibinde top koşturan Anderson Talisca'nın Brezilya'ya döneceği öne sürülüyor. İddialara ilişkin ülkesinin televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Sambacı futbolcu, Brezilya'ya dönmesi halinde kalbinin eski takımı Bahia'ya ait olduğunu söyledi.



Bahia Başkanı Vitor Ferraz da, "Talisca şu an çok uzaklarda fakat bir gün dönecek. Ona kapımız her zaman açık. Ancak biliyorum ki o gün, bugün değil" dedi.


26 yaşındaki futbolcunun Ghuangzhou Evergrande ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Talisca, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Bahia forması giymişti.


Sambacı oyuncu Brezilya ekibinde 33 maçta süre almış ve 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Yetenekli oyuncu daha sonra Benfica'nın yolunu tutmuş ve Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giymişti. (Ajansspor)

Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 04:26 

Son Dakika Spor Talisca transfer bombasını patlattı! Açıkladı... - Son Dakika Spor
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