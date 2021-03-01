Talk bebek pudralarında tehlike

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız, talk içeren bebek pudralarında kansere neden olan asbest maddesine rastlanmasının, asbest ve talk madenlerinin aynı ortamda bulunmasından kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Yıldız, kozmetik olarak kullanılacak talk maddesinin mutlaka asbest maddesinden ayrılması gerektiğini belirterek, "Asbest ve talk fibrojenik tozlardır. Eğer bu tozlar 0.5 ila 5 mikron aralığındaysa bu en zararlı tozlar arasına giriyor. İş sağlığı ve güvenliği olarak biz bu maddelerin kullanımını önermiyoruz" dedi.

Doğal mineral olan 'talk' maddesi, bebek pudrası, kozmetik ürünleri, ilaç sanayi, seramikler, plastikler dahil olmak üzere çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünlerde kullanılıyor. Ülke genelinde satışa sunulan 21 farklı bebek pudralarını inceleyen uzmanlar, 5 markada Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 'kesin kanserojen' olarak tanımlanan 'asbest' maddesiyle karşılaştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız talk ve asbestin aynı elementlerin farklı oranlarını içerdiğini belirterek, " Eskişehir'de çıkan maden yataklarının birisinde hem talk, hem de asbest bir arada bulunuyor. Dolayısıyla buradan elde edilen ürünler karışık olabilir. Piyasada duyup, bahsettiğimiz belirli oranlardaki pudraların talk içerisindeki asbestin görülmesinin nedeni, çıkarıldıkları maden yataklarından dolayıdır. Aynı maden yataklarından bu maddeler çıkartılıp, asbestten arındırılarak orada izole edilerek ortamdan alınmadığında endüstriyel talk olarak kullanılmalıdır. Biz bu talklara diğer yönüyle kozmetik talk diyorsak asbest ayrımını yaparak, bebek pudralarında kullanmamız gerekiyor" dedi.

'TALK VE ASBEST 'FİBROJENİK' TOZLARDIR'Asbest maddesinin kansere neden olmasının yanı sıra talk maddesinin de zararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, "Talk ve asbest fibrojenik tozlar sınıfına giriyor. Fibrojenik tozlar 60 mikronun altında sağlığa zararlı tozlar grubudur. Talk ise 5 mikrondur. Bunlar sağlık için zararlı olan aralıklardır. Bebek pudralarında ise kullanılanlar bu şekildedir. Maalesef akciğer hastalıklarının yanı sıra akciğer zarı hastalığına neden oluyorlar. Solunum yoluyla biz bu maddeleri soluduğumuzda akciğerdeki alveollere yapışıyor. Bu hastalıklar hemen çıkan hastalıklar değil, ancak 30-40 yıla kadar sürebildiği biliniyor. Daha sonrasında solunum faaliyetlerinizi yerine getiremediğiniz rahatsızlıklara sahip olmuş oluyorsunuz" diye konuştu.

'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OLARAK BİZ BU MADDELERİN KULLANIMI ÖNERMİYORUZ'

Endüstriyel tozlar kapsamında talk içerisinde asbestin, merdiven altı üretimlerde ve ucuza satılan ürünlerde görüldüğü bilgisini paylaşan Prof. Dr. Yıldız, "Elbette eczanelerde satılanlar talkın içerisinde bulunan asbestlerin ayrıştırılmış halleridir. Asbest ve talk fiprojenik tozlardır. İş sağlığı ve güvenliği olarak biz bu maddelerin kullanımını önermiyoruz" ifadelerini kullandı.