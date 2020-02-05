TALPA'dan kaza açıklaması - Son Dakika
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TALPA'dan kaza açıklaması

6 saat önce

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu da uçak kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

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Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Yönetim Kurulu da uçak kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

TALPA'dan yapılan yazılı açıklama şöyle:   "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen talihsiz olayı TALPA olarak üzüntü ile öğrendik. Söz konusu kazada şu ana kadar can kaybı haberinin olmaması tek tesellimizdir. Bu vesile ile tüm yolcularımıza, uçuş ekibimize, Pegasus ailesine ve sivil havacılık sektörüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın üzerinden henüz birkaç saat geçmiş olup elde yeterli veri ve bilgi olmadan yapılacak değerlendirmelerin sağlıklı olmayacağı düşünülmektedir. Bu tür kazalar birçok etkenin bir araya gelmesi sonucu oluşmaktadır. Bu sebeple bir nedene ağırlık vererek kaza hakkında yapılan yorumların sürece olumlu katkısının olmayacağı açıktır. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımların kamuoyunu yanlış yönlendirmeye hizmet etmesinden kaygı duyulmaktadır. Ülkemizin sivil havacılık otoritesi SHGM ve havayolu işletmesi Pegasus ile diğer kurumların başlattığı inceleme ve soruşturma devam etmekte olup bunların sonucunda elde edilecek her türlü bilgi ve veri uzmanlığı liyakati ve ehliyeti konusunda tereddüt bulunmayan Türkiye Havayolu Pilotları Derneğimizce değerlendirilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır"


İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
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