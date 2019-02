Talpa'dan Pilot Olmak İsteyenlere Çağrı: Her Şekilde Yardımcı Olmaya Hazırız

TÜRKİYE Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Kaptan Pilot Murat Ersoy , pilot olmak isteyen gençlere kapılarının açık olduğunu belirterek, "Onlara her şekilde yardımcı olmaya hazırız. Üye olsun veya olmasın önemli değil. Her türlü projelerinde her zaman bizi ziyarete gelebilirler. Özellikle böyle bir derneğin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Kafalarına takılan her türlü sorularda bize ulaşmalarını çok istiyoruz" diye konuştu.TALPA'nın geçen Aralık ayında gerçekleşen 11. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetimi, Florya'da bir restoranda düzenledikleri basın toplantısıyla havacılık muhabirleriyle bir araya geldi. Yönetim kurulu üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan TALPA Başkanı Murat Ersoy, kendilerinden önceki yönetimlere teşekkür etti. Hedeflerinin yeni dönemde TALPA'yı çok daha iyi konuma getirmek olduğunu açıklayan Ersoy, "Birbiriyle iyi anlaşan, özveriyle çalışmayı düşündüğümüz arkadaşlarımızla kısa sürede elimizi taşın altına koyma kararı aldık. Bizden önce görev alan yönetimlerin hizmetlerini daha ileriye taşımak için bu göreve layık görüldük. Biz de TALPA'yı çok daha iyi konuma getirmeye amaçlıyoruz" dedi.SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİTALPA olarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin olacağını aktaran Başkan Ersoy, "Çeşitli sosyal sorumluluk projelerimiz olacak. Bu sosyal sorumluluk projeleri içinde de bir eğitim fonu oluşturarak vefat etmiş kaptanlarımızın çocuklarına bir burs fonu oluşturmayı planlıyoruz. Bunun için çeşitli hazırlıklarımızı bulunmakta. Ayrıca bazı eğitim kurumları ile ortak çalışarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.HAVACILIK YASASIPilotların mevcut şartlarda Borçlar Kanunu'na tabi olarak çalıştıklarını dile getiren Ersoy, " Hava İş Kanunu" olarak bilinen yasa için kısa süre içinde ciddi çalışmalara imza atmak istediklerine vurgu yaptı. Havacılık yasasının çıkması için her kurum ile görüşeceklerini ifade eden Ersoy, "Biz bütün kurumların fikirlerini alacağız bu konuda. Bunun hem bilimsel çalışmasını yaparak hem de gerekli yerlerle iletişim kurarak, en doğru hale getirip gerekli yerlerle temas ederek bunun çalışmasını tabii ki biz de yapacağız" dedi."PİLOTLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARI"Ersoy, pilotların çalışma koşulları ve çalışma saatleri ile ilgili sıkıntılara dikkati çekerek, şunları söyledi:"Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu konuyla ilgili hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışma yapacağız. Uluslararası Pilotlar Birliği Federasyonu'nun (IFALPA ) bu konuda yapmış olduğu çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalara bizlerde katılıp gerekli çalışmaları yapıp, hem ulusal alanda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak, hem de uluslararası alanda koordineli çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.""İSTANBUL HAVALİMANI ÇOK GÜZEL VE BÜYÜK BİR PROJE" İstanbul Havalimanı'nın Türkiye havacılık sektörüne yapacağı katkılara dikkati çeken Ersoy, "İstanbul Havalimanı çok güzel ve büyük bir proje. Bu projeninin çok iyi sonuçlara ulaşmasını hepimiz temeni ediyoruz. Çünkü, bu proje milletimiz için çok büyük kazançlar sağlayacak. Biz de en iyi noktalara gelmesini sağlamak için TALPA olarak elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu."PİLOT OLMAK İSTEYEN GENÇLERE KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"Son yıllarda havacılık sektörünün gelişmesiyle gençlerin pilotluğa ilgisinin artığına dikkati çeken Ersoy, gençlere dernek olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlattı.Ersoy, pilotluk mesleğinin ve havacılık sektörünün gelişmesinde gençlerin önemine değinerek, "Pilot olmak isteyen gençlere kapımız açık. Üyemiz olmak zorunda değiller. Onlara her şekilde yardımcı olmaya hazırız. Onları her zaman TALPA'ya davet ediyoruz. Üye olsun veya olmasın önemli değil her türlü projelerinde her zaman bizi ziyarete gelebilirler. Özellikle böyle bir derneğin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bizi ziyaret etmelerini, kafalarına takılan her türlü sorularda bize ulaşmalarını çok istiyoruz. Bu noktada da her zaman onlara yardım etmeye hazırız" şeklinde konuştu. - İstanbul