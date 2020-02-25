TALPA'DAN TUTUKLANAN PİLOT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TALPA'DAN TUTUKLANAN PİLOT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA... - Son Dakika

TALPA'DAN TUTUKLANAN PİLOT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA...

6 saat önce

İSTANBUL,DHATürkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazayla ilgili kaptan pilot Mahmut Arslan'ın tutuklanmasının ardından bir açıklama yaparak, "Bu üzücü kazanın nedenlerinin henüz tüm açıklığıyla ortaya çıkmadığı ve ön raporun dahi yazım...

TALPA'DAN TUTUKLANAN PİLOT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA..., System.String[]

İSTANBUL,DHA

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazayla ilgili kaptan pilot Mahmut Arslan'ın tutuklanmasının ardından bir açıklama yaparak, "Bu üzücü kazanın nedenlerinin henüz tüm açıklığıyla ortaya çıkmadığı ve ön raporun dahi yazım aşamasında olduğu bir zamanda, tüm dikkatlerin pilota yönelmesine sebep olabilecek eylem ve söylemlerden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

TALPA yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturmanın erken evrelerinde pilotun, kazanın en önemli etkeni olabileceğine dair izlenim yaratan tutum, uçak kazalarının genellikle onlarca farklı eş zamanlı sebebe dayalı olabileceğini gözden kaçıracağı gibi, tutuklanma veya cezalandırılma tedirginliği altındaki kişilerin beyanlarının samimiyetini de etkileyerek, kaza ile ilgili gerçek veri ve bilgilerin bir kısmının dile getirilmesini engelleyebilecektir. Bu da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Birliği'nin 376/2014 Sayılı Tüzük'ünde yer alan emniyet prensipleri ile uyumlu değildir.

Bu aşamada pilotun tek ve yegane sorumlu kişi olarak algılanması, halen liyakat ile görevlerini sürdürmekte olan binlerce pilotun karar alma süreçlerinde yaptırım korkusu yaşamasına neden olacak ve gerektiğinde anlık şekilde bağımsız karar alma ve inisiyatif kullanma yeteneklerini zedeleyerek kokpitte tedirginlik yaratabilecektir.

Unutmamak gerekir ki, sivil hava araçlarında pilotun mevcudiyeti daha uzun bir süre boyunca kaçınılmazdır. Yüzlerce kişinin canı ve malının sorumluluğuyla birlikte, hızla gelişmekte olan Türk Sivil Havacılığı'nın bayrağını tüm dünyaya taşıyan pilotların omuzlarındaki ağır yükün, ceza ya da sair yaptırım korkuları ile ağırlaştırılmaması uçuş güvenliği bakımından kritik önemdedir. Bu nedenle, üzücü kazanın sebepleri henüz net olarak belirlenmemişken, pilotlara yönelik olumsuz izlenim oluşturabilecek ve pilotların görevlerini ifa esnasındaki karar alma özgürlüklerini kısıtlayabilecek söylem, eylem ve işlemlerden olabildiğince kaçınılmasının uygun olacağı yönündeki kanaatimizi kamuoyunun değerli bilgisine sunarız."


Sabiha Gökçen, Mahmut Arslan, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:04 Kaynak: DHA
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