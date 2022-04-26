TALPA Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TALPA Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı

26.04.2022 15:40
TALPA Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

TALPA'dan yapılan açıklamaya göre dernek, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte pilotlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TALPA Başkanı R. Okan Üreksoy, Türk Pilot Brövesi sahibi Fesa Evrensev'in Türkiye semalarında ilk uçuşunu yaptığı gün olarak kabul edilen 26 Nisan'ın (1912) TALPA'nın girişimleriyle Dünya Pilotlar Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

?Pilotluğun büyük özveri isteyen bir meslek olduğunu belirten Üreksoy, "Gece-gündüz, tatil-bayram, hafta içi-hafta sonu demeden, aldığımız her görevi emniyetle yerine getirmek bizler için en büyük bayramdır. Gidecekleri yerlere emniyet ve mutlulukla ulaştırdığımız her insanın yüzündeki tebessüm, bakışındaki minnet, bizlerin enerjisidir." ifadelerini kullandı.

Havacılık sektörü ve pilotluğun son iki buçuk yıldır, koronavirüs salgını başta olmak üzere büyük güçlüklerle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Üreksoy, şöyle devam etti:

"Bu şekilde ortaya çıkan çeşitli belirsizlikler, biz pilotları maddi ve manevi bakımdan çok derinden etkilemiştir. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen, pandemi sürecinde tüm meslektaşlarımız Kovid-19'un bilinmez ortamında kurtarma uçuşları ve tıbbi malzeme öncelikli olmak üzere, kargo uçuşları ile fedakarca görevlerine devam etmişlerdir. Gerek görev, gerekse diğer ortamlardan dolayı yakalandıkları Kovid sebebiyle 11 değerli meslektaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Onları çıktıkları sonsuzluğa yolculuklarında minnetle anıyoruz. Aşının beklenenden daha hızlı bulunarak uygulanmaya başlanması sayesinde sektörümüzde de Kovid öncesine dönüş ile ilgili önemli mesafe kat edilmiş, bugün itibarıyla dünya genelinde 2019'a göre ortalama yüzde 80'ler seviyesi yakalanabilmiştir. Ülkemizde de benzer seviyelere ulaşılmış ve önümüzdeki dönemde pandemi öncesi seviyelere ulaşılması beklenmektedir."

Havacılık Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmalar

Havacılık sektörü çalışanlarının sosyal güvenceleri için önemli bir ihtiyaç olan ve eksikliğini duydukları Havacılık Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Okan Üreksoy, havacılık sektörü çalışanlarının Türkiye'de müstakil bir yasaya sahip olmadıklarını savundu.

Türkiye'deki havacılık sektöründe yaşanan gelişmelere değinen Üreksoy, "Son yıllardaki gelişimi ile dünya ortalamalarının çok üzerinde bir performans sergileyen Türk havacılık sektörünün bu başarısı, hiç kuşkusuz ki çalışanlarının sergilediği özveri ve gösterdiği üstün gayretin bir sonucudur. Söz konusu parlak başarıyı sağlayan sektörümüz çalışanlarının hak ettiği yasal güvenceleri kendilerine sağlayacak mevzuat altyapısını, sektörümüzün tüm paydaşlarının devletimiz ile el ele vererek oluşturacağına içtenlikle inanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Havacılık, Türkiye, Nisan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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