Talpa'yı Çok Daha İyi Konuma Getirmeyi Amaçlıyoruz"

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Kaptan Pilot Hüseyin Murat Ersoy, "Bizden önce görev alan yönetimlerin hizmetlerini daha ileriye taşımak için bu göreve layık görüldük. Biz de TALPA'yı çok daha iyi konuma getirmeyi amaçlıyoruz.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) Başkanı Kaptan Pilot Hüseyin Murat Ersoy, "Bizden önce görev alan yönetimlerin hizmetlerini daha ileriye taşımak için bu göreve layık görüldük. Biz de TALPA'yı çok daha iyi konuma getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.



Geçen yıl Aralık ayında yapılan 11. Olağan Genel Kural'da seçilen Türkiye Havayolu Pilotları Derneği'nin (TALPA) yeni yönetim kurulu üyeleri, Florya'da bir restorantta düzenlenen toplantıda havacılık muhabirleriyle bir araya geldi. TALPA Başkanı Kaptan Pilot Hüseyin Murat Ersoy, burada yaptığı konuşmada, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.



Kendilerinden önceki yönetimlere teşekkür eden Ersoy, seçime katılmak için uzun süreli bir hazırlık imkanlarının olmadığını ifade ederek, "Birbiriyle iyi anlaşan, özveriyle çalışmayı düşündüğümüz arkadaşlarımızla kısa sürede elimizi taşın altına koyma kararı aldık. Bizden önce görev alan yönetimlerin hizmetlerini daha ileriye taşımak için bu göreve layık görüldük. Biz de TALPA'yı çok daha iyi konuma getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.



Ersoy, yeni yönetim kurulu olarak çeşitli projeleri bulunduğunu belirterek, vefat etmiş pilotların çocukları için burs ve eğitim fonu oluşturmak istediklerini, eğitim veren kuruluşlara çalışarak çeşitli sosyal sorumluluk projelerini yapacaklarını dile getirdi.



Pilotların mevcut şartlarda Borçlar Kanunu'na tabi olarak çalıştıklarını dile getiren Ersoy, "Hava İş Kanunu" olarak bilinen yasa için kısa süre içinde ciddi çalışmalara imza atmak istediklerine vurgu yaptı. Havacılık yasasının çıkması için her kurum ile görüşeceklerini ifade eden Ersoy, "Biz bütün kurumların fikirlerini alacağız bu konuda. Bunun hem bilimsel çalışmasını yaparak hem de gerekli yerlerle iletişim kurarak, en doğru hale getirip gerekli yerlerle temas ederek bunun çalışmasını tabii ki biz de yapacağız." ifadelerini kullandı.



Ersoy, pilotların çalışma şartları ve çalışma saatleri ile ilgili sıkıntılara dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu konuyla ilgili hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışma yapacağız. Uluslararası Pilotlar Birliği Federasyonu'nun (IFALPA ) bu konuda yapmış olduğu çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalara bizler de katılıp gerekli çalışmaları yapıp, hem ulusal alanda da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak, hem de uluslararası alanda koordineli çalışarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."



Ersoy, göreve 2 ay önce başladıklarını hatırlatarak, "Havayolu şirketlerini ziyaret etmeye başladık. İlk ziyaretimizi Türk Hava Yolları'na yaptık. Sırada diğer şirketler var. Tüm şirketlerle görüşüp fikir alışverişinde bulunacağız. Problemleri gündeme getirip, çözüm yollarını konuşacağız. Sendikalarla da görüşüyoruz. Tebrik için ziyaretimize gelenler oldu. Gelecek olanlar da var. Her sendikaya eşit mesafedeyiz, taraf değiliz." değerlendirmesinde bulundu.



"İstanbul Havalimanı çok güzel ve büyük bir proje"



İstanbul Havalimanı'nın Türkiye havacılık sektörüne yapacağı katkılara dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:



"İstanbul Havalimanı çok güzel ve büyük bir proje. Bu projenin çok iyi sonuçlara ulaşmasını hepimiz temenni ediyoruz. Çünkü, bu proje milletimiz için çok büyük kazançlar sağlayacak. Biz de en iyi noktalara gelmesini sağlamak için TALPA olarak elimizden geleni yapacağız."



-"Pilot olmak isteyen gençlere kapımız her zaman açık"



Son yıllarda havacılık sektörünün gelişmesiyle gençlerin pilotluğa ilgisinin artığına dikkati çeken Ersoy, gençlere dernek olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını anlattı.



Ersoy, pilotluk mesleğinin ve havacılık sektörünün gelişmesinde gençlerin önemine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Pilot olmak isteyen gençlere kapımız açık. Üyemiz olmak zorunda değiller. Onlara her şekilde yardımcı olmaya hazırız. Onları her zaman TALPA'ya davet ediyoruz. Üye olsun veya olmasın önemli değil, her türlü projelerinde bizi her zaman ziyarete gelebilirler. Özellikle böyle bir derneğin olduğunu bilmelerini istiyoruz. Bizi ziyaret etmelerini, kafalarına takılan her türlü sorularda bize ulaşmalarını çok istiyoruz. Bu noktada da her zaman onlara yardım etmeye hazırız."

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