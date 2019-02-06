Son Dakika Haberleri: Tam 1 Sene Önce Uzaya Fırlatılan Tesla Roadster, Yolculuğuna Hala Devam Ediyor

Tam 1 Sene Önce Uzaya Fırlatılan Tesla Roadster, Yolculuğuna Hala Devam Ediyor

1 saat önce

Geçtiğimiz yıl bugün, tüm dünyanın hayretle izlediği, adeta bir film sahnesine benzeyen bir olay gerçekleşti. Çağımızın en zeki insanları arasında görülen dahi CEO Elon Musk, Mars görevi için uzaya bir Tesla Roadster gönderdi. İşte o araç, bugün hala başarı ile uzay yolculuğuna devam ediyor.

Tam 1 Sene Önce Uzaya Fırlatılan Tesla Roadster, Yolculuğuna Hala Devam Ediyor, System.String[]
2018 yılının 6 Şubat'ı, yani tam bir yıl önce, insanlık tarihinde asla unutulmayacak bir olay gerçekleşti. Mars görevi için uzaya bir roket fırlatan SpaceX, roketle birlikte uzay yolculuğuna bir de Tesla Roadster gönderdi. İçinde oturan Starman isimli bir model ile birlikte Mars yolculuğuna çıkan araç, David Bowie'nin Space Oddity şarkısı eşliğinde yörüngeden ayrıldı.






Akıllara durgunluk veren bu olayın yaşanmasının ardından tam bir sene geçti. Yapılan açıklamalara göre, Starman ve aracı kusursuz şekilde yolculuklarına devam ediyorlar. Dünya'dan 364.393.544 km uzaklıkta olan araç, Mars'tan da 263.168.899 km uzaklıkta yolculuğuna devam ediyor. Otomobilin teknik aksamlarında herhangi bir problem yaşanmadı ise Starman'in, Space Oddity şarkısını tam 99.000 kez dinlediği belirtiliyor. Tesla Roadster'ın ise garanti süresinin çoktan geçtiği ifade ediliyor.






Yapılan hesaplamalara göre aracın 2091 yılında Dünya'ya geri dönmesi bekleniyor ancak Elon Musk'ın daha önceki bir tarihte uzaya bir roket göndererek otomobili bulunduğu yerden aldırabileceği de söylentiler arasında dolaşıyor. SpaceX'in üretimine hızla devam ettiği Starship'i bu amaçla kullanacağı ihtimali üzerinde dedikodular devam ederken, böyle bir olay gerçekleşirse bu çağda yaşayan herkes, bir kez daha unutulmayacak sahnelere şahit olma fırsatı yakalayacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:15 

Elon Musk, Nicola Tesla, Teknoloji
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