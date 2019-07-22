Tam 1 ton !
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Batman'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
Batman Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında kent girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik madde arama köpeği Maya ile yapılan aramada, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu. Gözaltına alınan A.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(Osman Arslan/İHA)
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