Son Dakika Haberleri: Tam 100 Kilogram !

Tam 100 Kilogram !

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'nde balıkçılar tarafından 2.5 metre uzunluğunda 100 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakalandı.

Tam 100 Kilogram !, System.String[]
Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'nde balıkçılar tarafından 2.5 metre uzunluğunda 100 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakalandı. Manisa'nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'nde balıkçılar tarafından dev yayın balığı yakalandı. 2.5 metre uzunluğunda ve 100 kilogramlık yayın balığını şaşkınlığa neden oldu. Dev yayın balığını yakalayan balıkçı Osman Doğan arkadaşları ile birlikte Demirköprü Baraj Gölü'ne ava çıktıklarını belirterek "Ağlarımıza yakalanan dev yayın balığını görünce bizde çok şaşırdık. Baraj gölünde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabiliyor. Ancak gerek boyları gerekse ağırlıkları nedeniyle bu balıkları yakalamak çok da kolay değil. Uzun uğraşların sonucunda balığı yakaladık" dedi. Öte yandan dev yayın balığının kilogramı 20 liradan İstanbul'dan gelen alıcılara satıldığı belirtildi.

(Behzat Akcan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:26 Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Demirköprü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokağa Serilen Halılar, Ne Kadar Çok Eskirse O Kadar Çok Değer Kazanıyor Son Dakika! Ankara'daki Sakarya Kışlası'nda Mühimmat Patladı! Yaralılar Var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak Dolar İçin Dikkat Çeken Tahmin: 5 TL'nin Altını Görebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 19:28:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tam 100 Kilogram !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]