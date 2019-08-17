Tam 20 yıl önce depremin acı yüzüyle karşılaştık

Türkiye
'nin hatırlamak dahi istemediği o kara gece...Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösterirken, Marmara
bölgesinde deprem havası esiyordu. Saatler
3: 02'yi gösterdiğinde herkesi uykuda yakaladı o asrın felaketi… Çığlık sesleri korkuya karıştı. Tüm ülkeyi tarifsiz bir acı kapladı. 7,4 büyüklüğündeki deprem tam 45 saniye sürdü. İşte ne olduysa o 45 saniyelik zamanda oldu. Hayatımızın en uzun 45 saniyesiydi belki de. Merkez üssü Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesi olan depremden Kocaeli kadar, Gölcük, Düzce
, Sakarya
, İstanbul
ve Yalova
da etkilendi. Resmi verilere göre, 17 bin 480 kişi bu depremde hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Depremin yarası en ağır Kocaeli'ndeydi. Kayıp oldukça fazlaydı. 9 bin 477 kişi hayatını kaybetmişti... Depremde 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı, ya da ağır hasar gördü. 17 Ağustos depremi Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en büyük doğal afetlerden biri olarak kayıtlardaki yerini aldı. Bitmek bilmeyen o geceden geriyeyse işte bu izleri silinmeyen görüntüler kaldı. Şimdi o büyük depremin üzerinden 20 yıl geçti. Geçti geçmesine ama, acılar, anılar, yaralar hala ilk günkü gibi…
(İHA)