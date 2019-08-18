Son Dakika Haberleri: Tam 215 kilo ! Görenler şaşkına dönüyor
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Tam 215 kilo ! Görenler şaşkına dönüyor

52 dakika önce

İspanya'nın Portekiz sınırı yakınlarında amatör bir çiftçi, 215 kiloluk kabak yetiştirdi.

Tam 215 kilo ! Görenler şaşkına dönüyor, System.String[]
İspanya'nın Portekiz sınırı yakınlarında amatör bir çiftçi, 215 kiloluk kabak yetiştirdi. İspanya'nın kuzeybatısında, Portekiz'in Zamora sınırındaki Arribes de Duero Tabiat Parkı'nda bir çiftçi, büyümesinin tamamlamasına bir ay kalmasına rağmen 215 kilo ağırlığında kabak yetiştirdi. Kabağın bir ay içinde 10 kilogram daha büyümesinin beklendiği belirtildi. Çiftçi Manuel Ramos, yetiştirdiği dört devasa kabakla yarışmaya katılacağını söyledi. Ramos, daha sonra kabağı pişirerek kasaba halkına ziyafet vereceğini belirtti.
(İHA)
Portekiz, İspanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:55 Kaynak: İHA
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