Tam 215 kilo ! Görenler şaşkına dönüyor

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden

Metin Feyzioğlu'ndan adli yıl açılış töreni eleştirilerine yanıt: Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil