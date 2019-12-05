Son Dakika Haberleri: Tam 30 santimetre: Genç kadının karnından operasyonla alındı
Son Dakika Güncel Tam 30 santimetre: Genç kadının karnından operasyonla alındı - Son Dakika

Tam 30 santimetre: Genç kadının karnından operasyonla alındı

6 saat önce

Sivas'ta genç kadının karın kısmındaki 30 santimetre büyüklüğündeki kist başarılı bir operasyonla alındı.

Tam 30 santimetre: Genç kadının karnından operasyonla alındı, System.String[]

Sivas'ta genç kadının karın kısmındaki 30 santimetre büyüklüğündeki kist başarılı bir operasyonla alındı.

Sivas Medicana Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Bolayır tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonla bir kadın hastanın karnındaki 30 santimetre çapında ve 3.5 kilogram ağındaki kisti alındı. Kistin büyüklüğü şaşkınlığa neden olurken, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi. Kistin hastada geçtiğimiz yıl yapılan rutin kontroller sırasında 4.5 santimetre olarak ölçüldüğü ancak hastanın periyodik olarak yaptırması gereken kontrollerini ihmal ettiği için yumurtalık bölgesinde büyüdüğü anlaşıldı. Adet düzensizliği şikayeti ile yeniden hastaneye başvuran hastada yapılan kontrollerde kistin 30 santimetre çapına ulaştığı tespit edilerek operasyon gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Op. Dr. Özlem Bolayır, yumurtalıklar korunarak kistin alındığını belirterek, "Yaklaşık bir yıl önce hastanemize başvuran hastamızın rutin kontrollerinde 4.5 santimetrelik bir kist tespit edilmişti. Çeşitli nedenlerle kontrollerini yaptıramayan hastamız, adet düzensizliği nedeniyle yeniden hastanemize başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda genç kadının yumurtalığında yaklaşık 30 santimetrelik bir kist olduğu tespit edildi. Kopere adı verilen başarılı operasyonla genç kadındaki kist yumurtalığı korunarak alındı" dedi.

(Onur Erden/İHA)

Bolayır, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ömür Gedik'in Can Yaman'ın "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" sözlerine yaptığı yorum kadınları kızdırdı
Canlı yayında ağızları açık bırakan olay! Komşusunun hamile karısını kaçırıp kuma yaptı Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım FETÖ'nün Gümüşhane il imamı tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:23:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tam 30 santimetre: Genç kadının karnından operasyonla alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]