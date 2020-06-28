Tam 300 gündür HDP'den evlatlarını istiyorlar - Son Dakika

Tam 300 gündür HDP'den evlatlarını istiyorlar

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 300'üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 300'üncü gününe girdi. 10 aydır evlat nöbetinde olan acılı anne Necibe Çiftçi, "10 sene de geçse evlatlarımızı almadan çadırın altında mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 300'üncü gününde devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, "İki evladım için Diyarbakır çadırına katıldım, bugün 300'üncü günümüzdür. 10 ay oluyor, 10 sene de giderse, onlarca, yıllarca seneler de giderse biz bu çadırın altından çekip gitmeyeceğiz. Biz evlatlarımızı almadan bu çadırın altında mücadeleye devam edeceğiz. İnsanın bir koyunu dağda kayboluyor çoban gidip o koyunu bulup getirip koyunların içine bırakıyor. Benim oğlum diğer kardeşinin peşinden gitti, dolaştı. O da geldi bir şey bulmadı, eve geldi. 2017'de onlar çocuğumun peşinden geldi. PKK, gece yarısı gelip elektrikleri kesti. Bizim eve girip kapı, camlarımızı kırdı, oğlum Sami Çiftçi'yi alıp bir ahıra götürdüler. Elini, kolunu bağlayarak infaz ettiler. Dört çocuk babası, şimdi dört yetim benim boynuma bırakmış. Bu Kürt işi midir, Kürt bunu mu yapar? Bir kardeşini dağda tutar, bir kardeşini de şehit eder. Bunu kim yapar, bunu gavur da yapmaz, bunu Emeni de yapmaz. Allah, onların belasını versin inşallah. Bütün annelere çağrım gelin, evlatlarınızı sorun. Bu koyun, kuzu değil; bu koyun değil, bu insandır" diye konuştu.


2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş da, "Bu arayışımızın en son noktası 10 ay oldu HDP binası önünde oturuyoruz. Sesimizi duyan tüm yetkililer ve Avrupa İnsan Hakları gibi kuruluşlar, biz 10 aydır evlat nöbeti tutuyoruz. Çocuklarımıza kavuşmaktan başka bir amacımız yok" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tam 300 gündür HDP'den evlatlarını istiyorlar - Son Dakika
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