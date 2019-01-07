Tam 41 Kişiye Hediye Vereceğimiz 'Webtekno Instagram 1 Milyon Özel Çekilişi' Başladı

Webtekno'nun teknolojiye dair her türlü sıcak detayı paylaşmaya devam ettiği Instagram
hesabı, geçtiğimiz haftalarda 1 milyon barajını aştı. Aynı dönemde yeni bir yıla da giriş yaptık.
Bir süredir planladığımız, daha çok takipçimize daha güzel hediyeler vermek için çalıştığımız özel çekilişimizin vakti geldi. Tam 41 takipçimize, piyasa değeri toplam 5536 TL olan muhteşem hediyeler hazırladık. Lafı çok uzatmadan hediyelerin detaylarına geçelim:
Webtekno Instagram 1 Milyon Özel Çekilişi tam hediye listesi şu şekilde:
2 kişiye Xbox One
S 1TB + 1 Aylık Xbox GamePass
1 kişiye PlayStation Classic + 20 Retro Oyun
2 Kişiye Philips
Bass+ Kablolu Kulak Üstü Kulaklık
2 Kişiye Juo Sports Bass Kablosuz Bluetooth Kulaklık
2 Kişiye Philips MyJam Kablolu Kulak İçi Kulaklık
6 Kişiye Tüm Akıllı Telefonlarla Uyumlu KingMa Mobil Gamepad
10 Kişiye Tüm Akıllı Telefonlarla Uyumlu KingMa R11 Metal Mobil Oyun Tetiği
2 Kişiye Çantasıyla Birlikte Kingma WS-58 Kablosuz Kareoke Mikrofonu
2 Kişiye Xiaomi 5000 mAh Powerbank
1 Kişiye Xiaomi mi Band 3 Akıllı Bileklik
3 kişiye VR BOX Sanal Gerçeklik Gözlüğü
2 Kişiye Tüm Akıllı Telefonlarla Uyumlu Juo Esnek Ahtapot Tripod
4 Kişiye Dokunmatik Ekran Uyumlu ve Desenli Aduro Yün Eldiven
1 Kişiye Steam'den 50 TL'lik Hediye Kuponu
1 Kişiye Google Play Store
ya da App Store
'dan 50 TL'lik Hediye Kuponu
Çekilişe aşağıdaki formdan katılabilirsiniz: Webtekno Instagram 1 Milyon Özel Çekilişi (Xbox One S ve PS Classic Hediyeli)
Formu görüntüleyemiyorsanız buraya
tıklayarak deneyebilirsiniz.