Son Dakika Haberleri: Tam 654 Kişi Hastanelik Oldu

Tam 654 Kişi Hastanelik Oldu

1 saat önce

Burdur'un Bucak İlçesinde pazar gününden bugün 'bulantı, kusma ve ishal' şikayetleriyle Bucak Devlet Hastanesine tam 654 kişi başvurdu.

Burdur'un Bucak İlçesinde pazar gününden bugün 'bulantı, kusma ve ishal' şikayetleriyle Bucak Devlet Hastanesine tam 654 kişi başvurdu.

Konuyla ilgili Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bucak İlçe Merkezinde, yoğunluğu bugün olmak üzere 3 Şubat 2019 Pazar gününden itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarımıza vatandaşlarımız tarafından başvuru yapıldığı bilgisi alınmıştır. Şu an itibariyle 6'sı çocuk olmak üzere 12 vatandaşımız Bucak Devlet Hastanesinde gözlem amaçlı olarak tedavi altında bulunmaktadır. Diğer vatandaşlarımız ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş olup, hiçbir vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Rahatsızlığa sebep olan etkenin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu depoları ve meskenlerden numuneler alınarak gerekli analizler yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mikrobiyoloji ve alan uzmanlarının yer aldığı ekip oluşturulmuş, mahallinde çalışmalara başlanmıştır. Bucak Belediyesince depolarda tedbir amaçlı ilave klorlama yapılmış olup, içilebilir su saat 20.00'den itibaren şebekeye verilecektir. Konunun nedenine ilişkin çalışmalar titizlikle araştırılmakta olup, analiz sonuçlarına göre ayrıntılı açıklama ayrıca yapılacaktır" denildi.

SU ÖRNEKLERİ LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Rahatsızlığa neden olan etkenin tespit edilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından içme suyu depoları ve meskenlerden numuneler alınarak gerekli analizler yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mikrobiyoloji ve alan uzmanlarının yer aldığı ekip oluşturulmuş, mahallinde çalışmalara başlanmıştır. Bucak Belediyesi'nce depolarda tedbir amaçlı ilave klorlama yapılmış olup, içilebilir su saat 20.00'den itibaren şebekeye verilecektir. Konunun nedenine ilişkin çalışmalar titizlikle araştırılmakta olup, analiz sonuçlarına göre ayrıntılı açıklama ayrıca yapılacaktır."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:36 Kaynak: İHA

Burdur, Bucak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salda Gölü'ne Millet Bahçesi Yapılmasına CHP'li Başkandan Destek Geldi Burdur'un Bucak İlçesinde 600 Kişi, Zehirlenme Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu

Valilikten 31 Mart Seçimlerinde Suriyeliler İçin Sokağa Çıkma Yasağı Son Dakika! Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 09:51:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tam 654 Kişi Hastanelik Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]