Tam 9 Asırlık! Ne Olduğunu Duyunca Çok Şaşıracaksınız
1 saat önce
Dünyanın en eski yerleşim birimleri arasında bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Harran Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarında, 9 asırlık ilaç şişesi bulundu.
Dünyanın en eski yerleşim birimleri arasında bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Harran Ören
Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarında, 9 asırlık ilaç şişesi bulundu. Topraktan yapılan şişenin üzerinde bugünün tıbbını simgeleyen yılan figürleri olduğu öğrenildi. Harran Üniversitesi
(HRÜ) Arkeoloji
Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal
gözetiminde yapılan kazılarda Ortaçağ döneminden kalma 9 asırlık 15 santimetre boyunda ve silindir şeklinde bir ilaç şişesinin çıkarıldığı belirtildi. Üzerinde bugünün tıbbını simgeleyen yılan figürlerinin olduğu şişenin Şanlıurfa
Müzesinde sergileneceği öğrenildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: İHA
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