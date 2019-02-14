Son Dakika Haberleri: Tam 9 Asırlık! Ne Olduğunu Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Tam 9 Asırlık! Ne Olduğunu Duyunca Çok Şaşıracaksınız

1 saat önce

Dünyanın en eski yerleşim birimleri arasında bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Harran Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarında, 9 asırlık ilaç şişesi bulundu.

Tam 9 Asırlık! Ne Olduğunu Duyunca Çok Şaşıracaksınız, System.String[]
Dünyanın en eski yerleşim birimleri arasında bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Harran Ören Yeri'nde yapılan kazı çalışmalarında, 9 asırlık ilaç şişesi bulundu. Topraktan yapılan şişenin üzerinde bugünün tıbbını simgeleyen yılan figürleri olduğu öğrenildi. Harran Üniversitesi (HRÜ) Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal gözetiminde yapılan kazılarda Ortaçağ döneminden kalma 9 asırlık 15 santimetre boyunda ve silindir şeklinde bir ilaç şişesinin çıkarıldığı belirtildi. Üzerinde bugünün tıbbını simgeleyen yılan figürlerinin olduğu şişenin Şanlıurfa Müzesinde sergileneceği öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: İHA

Ören, Harran, Güncel
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