Tam açılma için Kabine'nin tek şartı var: Çift doz aşılamada 21 milyon kişi sınırı - Son Dakika

Önümüzdeki hafta yapılacak olan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek olması nedeniyle öne çekildi. Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında korona salgınının gidişatı, tedbirler ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

ÇİFT DOZ AŞILAMADA 21 MİLYON SINIRI

Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre Türkiye'nin korona salgını önlemlerini büyük oranda gevşetmesine yönelik senaryo belli oldu. Buna göre Bilim Kurulu üyeleri çift doz aşılamada 21 milyon kişiye ulaşılmasının önlemleri gevşetmekte kritik eşik olduğunu vurguladılar. Yaz aylarında kapalı ortamlarda kalabalıkların toplanma oranının azalması ve bu süreçte aşılamanın devam etmesiyle sonbahara daha düşük riskle girilmesi hedefleniyor.

AŞILAMANIN ARTMASI İLE TAM AÇILMA GERÇEKLEŞEBİLİR

Verilen bilgiye göre yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 30'una denk gelen 21 milyon kişinin çift doz aşısının tamamlanmasıyla yaz aylarında önlemler adım adım gevşetilebilir. Aşılanan nüfusta bu sayıya ulaşılması, yaz aylarında bulaşma oranının matematik olarak azalmasıyla birleşince koronanın sağlık sistemi üzerinde yük oluşturma riski azalacak.

HEDEF, SONBAHARA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GİRMEK

Baz senaryoya göre, yaz ayları boyunca aşılama programının devam etmesiyle, ağır enfeksiyon oranının da her geçen dönem daha da azalacağı varsayılıyor. Senaryo elbette, taahhüt edilen aşı miktarının düzenli olarak Türkiye'ye gelmesine bağlı olarak geliştiriliyor. Bu durumda aşılama hızı mevcut tempoda giderse en kötü ihtimalle yaz sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 60'ını oluşturan yaklaşık 42,5-43 milyon kişinin iki dozu almış olacağı belirtiliyor. Bu tabloya göre Türkiye sonbahara güçlü bir giriş yapacak.

Yetkililer, eylül ayı itibarıyla yüzde 60'lık aşılamanın en kötü ihtimaller düşünülerek geliştirildiğine de vurgu yaptı. Planlanan senaryo olumlu ilerlerse tam aşılamada bu oranın da üzerine çıkılması bekleniyor. Kötü ihtimalin kaynağı olarak da aşı tedariki gösteriliyor. Türkiye, sonbahara kadar kademeli olarak teslim edilecek 10 milyon dozu Sinovac, 90 milyon dozu BioNTech olmak üzere 100 milyon doz aşılık anlaşma yaptığını duyurmuştu.

ÇİFT DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 13 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Haziran itibarıyla ikinci doz aşısı yapılan kişi sayısı 13.174.181 kişiye ulaştı. BioNTech aşısının birinci dozda yüzde 65'ler düzeyinde koruma sağladığı biliniyor. Bakanlık verilerine göre birinci doz aşısı tamamlanan kişi sayısı ise 17.5 milyon kişi. Bu arada, Türkiye'nin yerli olarak geliştirme çalışmaları süren Faz-3 aşamasına geçen Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Faz-2 aşamasında olan VLP aşılarının sonbahara kadar deneylerinin tamamlanabileceği açıklanmıştı. Öte yandan, Dünyada COVID-19'a yönelik doğrudan t edavi edici bir ilacın geliştirildiği ve yılsonuna doğru ruhsatlandırılacağı belirtiliyor. Yakın zamanda solunum cihazına bağlı olmayan hastalarda kullanılabilecek üç ilaç acil kullanım onayı almıştı.