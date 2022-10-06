Son dakika haber! Tam Bana Göre Festival'de Anadolu Ateşi sahne aldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Tam Bana Göre Festival'de Anadolu Ateşi sahne aldı

06.10.2022 22:58

Edinilen son dakika gelişmesine göre Anadolu Ateşi dans topluluğu, başkentte devam eden Tam Bana Göre Festival kapsamında gösteri sundu.

Anadolu Ateşi dans topluluğu, başkentte devam eden Tam Bana Göre Festival kapsamında gösteri sundu.

Başkent Millet Bahçesi'nde devam eden festivalde, soğuk havaya rağmen vatandaşlar etkinlik alanını doldurdu.

Dans gösterisi öncesinde müzik topluluğu Motive sahne aldı.

Daha sonra sahneye gelen Anadolu Ateşi, Türkiye'nin çeşitli yörelerine özgü dans gösterisi sundu.

Dans topluluğunun gösterisine yerlerinden eşlik eden başkentliler, aileleri ve arkadaşlarıyla eğlendi.

Tam Bana Göre Festival'i 9 Ekim'e kadar ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerin yanı sıra konferanslar, söyleşiler ve fuarlarla devam edecek.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tam Bana Göre Festival'de Anadolu Ateşi sahne aldı - Son Dakika

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