Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü? - Son Dakika
Üye Girişi
Gündem

Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

Geniş Video İzle

Geçtiğimiz hafta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen normalleşme mesajlarının ardından önce Kayseri'deki istismar olayı, hemen peşine de Suriye'de Türk askerinin kontrol ettiği bölgelerde provokatif saldırılar patlak verdi. Toplumda tansiyonu artıran bu iki olayı akl-ı selim yorumlayanlar "Süreç tesadüfi mi gelişti?" sorusunu soramadan edemiyor.

01.07.2024 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süredir ilişkilerimizin bozuk olduğu Suriye cephesinden Devlet Başkanı Beşar Esad, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirecek tüm inisiyatif ve girişimlere açığız" şeklinde bir açıklama yaparak Türkiye'ye zeytin dalı uzattı.

ERDOĞAN, ESAD'IN ADIMINI KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Esad'ın bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada "Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok" karşılığını vererek normalleşme yolunda dev bir adım attı. İşte ne olduysa bu adımların atılması sonrası oldu.

Tam da normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yaşananlar kafa karıştırdı

İKİ OLAY PEŞ PEŞE GELİŞTİ

Önce Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahıs, kendi akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti. Kısa sürede sosyal medyada hızla yayılan olay sonrası, kentte Suriyelilere ait işyerleri ateşe verildi. Gece boyunca ekiplerin teyakkuzda olduğu kentte 67 şahıs gözaltına alındı. Tam Kayseri'deki olaylar yatıştı derken bu kez Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk askerinin kontrol atlında tuttuğu bölgelerde provokatörler devreye girdi. Bölgede cereyan eden olaylar neticesinde sosyal medyada Türk bayraklarına ve Türk tırlarına saldırıları içeren görüntüler servis edilmeye başlandı. Peki tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

SÜRECİ NASIL YORUMLAMALI?

Süreci en başından beri akl-ı selim yorumlayanlar; tüm bu olan bitenlerin normal olmadığı konusunda hemfikir... Uzun süredir çözüm bekleyen başta sığınmacı meselesi olmak üzere bölgedeki sorunların çözümü konusunda iki ülke liderinin attığı adım; bazı kesimleri rahatsız etmiş olacak ki önce toplumun hassas noktası olan istismar olayını devreye soktu, hemen peşine de yine milli değerlere bağlılığını bildikleri Türk halkını daha da galeyana getirecek Türk bayrağına saldırı görüntülerini servis etmeye başladılar.

Tam da normalleşme adımlarının atıldığı süreçte yaşananlar kafa karıştırdı

5 YILDIR KAPALI OLAN KAPI AÇILDI

Geçtiğimiz hafta atılan normalleşme adımları çerçevesinde 2019 yılından beri kapalı olan Suriye rejiminin sınır noktası olan Ebu Zendin köyündeki Zendin Ticaret Kapısı yeniden faaliyete geçmişti.

Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?

Recep Tayyip Erdoğan, Beşşar Esed, Kayseri, Suriye, Gündem, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Gündem Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Muammer Falan: Tek 1 tanesi kalmayana kadar hepsini yollayın verilen kimlikleri imkanları geri alın gitsinler ne halleri varsa görsünler iyilikten maraz doğar diye boşuna dememişler bizim bizden başka kimseye ihtiyacımız yok 177 12 Yanıtla
    İlhami Koçsedir: tabi tabi hepsini yollarlar,derhal 20 9 Mehmet Uysal: o iş artık çok geç ülkedeki bütün ağır işler onlarda en basiti et sektörü çöker 1 19 Ali Arslan: Mehmet kardeşim bu ülke sıfırdan kuruldu sayılır,mum bile yoktu,eğitim okuma oranı Osmanlı'dan kalan yüzde 8 bu millet herşeyi başarır, iş işten geçmiş değil geç kalınmış tabiri daha doğru olur diye düşünüyorum 13 2 Ali Arslan: Yani haberde ima edilen birileri iki toplumu çalıştırmak istiyor Suriye ile normalleşme sürecini sabote edenler var, peki bu göçmenler dönmezse bunun böyle olacağını bilen düşünen yokmu 13 0 Muammer Falan: Mehmet uysal o zaman genç kardeşlerimiz taşın altına elini koyucak sosyal medya sokak röpörtajında ülkemde Suriyeli istemiyorum diyebiliyorsa ülkesinin geleceğinide düşünücek o iş bana göre değil o iş ağır o iş sıkıcı demeyecek tabi iş yeri hasipleride kesenin ağzını biraz açıcak 5 2
  • Ahmet burak: yani bu haberin amacı ne 7 22 Yanıtla
    Muammer Falan: Ne amacı olması gerek ki 17 1
  • Mehmet Yılmaz: birileri doğru durmuyor gene gizli işler peşinde 16 3 Yanıtla
  • Ferit Pirinç: Vatandaşlar sağduyulu olması lazım bu olayların arkasında kimler var devletimiz çıkaracak elbet bizler büyük bir medeniyetin haklıyız sabır derim ben 5 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:19:34. #1.13#
SON DAKİKA: Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement