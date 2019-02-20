Tam Dişsiz Hastalara Sağlıklı Çözüm!

"Dişsizliğin geleneksel tedavisi; tam protezler olmasına rağmen, bireyin tam protez kullanmaya alışması fonksiyonel ve psikolojik açıdan oldukça güçtür.

İmplantlar Herkese Uygulanabilir

İmplant uygulamaları, genel sağlık durumu iyi olan herkese yapılabilir. Kalp, diyabet, tansiyon gibi sistemik hastalıkları bulunan ve bunun için sürekli ilaç kullanımını gereken kişilere de; hastanın doktoru tarafından ilaçların doğru bir şekilde incelenmesi ve gerekli ise antibiyotik koruması yapılması şartıyla implant uygulanabilir. Ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalarda; implant uygulanması, kemik gelişiminin tamamlanmasına kadar ertelenmelidir.

Kullanımları Oldukça Konforlu!

Tam dişsiz bir hastada hangi protez türünün yapılacağına hasta ve hekimin birlikte karar vermesi gerekir. Alt ve üst çeneye yapılan implant sayısına göre tedavi seçenekleri değişebilir. Doğal dişlerimiz boyutunda implant üstü sabit köprüler, sadece hekim tarafından çıkarılabilen implant üstü hibrit vidalı protezler, hasta tarafından da çıkarılabilen implant üstü hareketli protezler başlıca tedavi seçenekleridir. İmplant destekli protezlerin, implantsız tedavi seçeneklerine göre pek çok avantajı vardır. Hareketli protezlerin (takıp-çıkarılan damak protezleri) kullanımı zordur. Ayrıca, bu protezler çene kemiğindeki kemik erimesini hızlandırabilir. İmplantlar ile desteklenen protezler, doğal bir diş yapısı oluşturduğundan kullanım konforu sağlamaktadır. İmplant destekli protez kullanımının, kişiye verdiği güven; diş eksikliğinin meydana getirdiği olumsuz psikolojik etkileri ortadan kaldırır. Aynı zamanda, implantlar çevre çene kemiğinin hacminin korunmasını da sağlamaktadır.