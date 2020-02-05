Tam donanımlı Hayvan Hastanesi projesi Bodrum'da tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tam donanımlı Hayvan Hastanesi projesi Bodrum'da tanıtıldı - Son Dakika

Tam donanımlı Hayvan Hastanesi projesi Bodrum'da tanıtıldı

16 dakika önce

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin Bodrum'da hayata geçirmek istediği Hayvan Hastanesi projesi Başkan Ahmet Aras'a bir sunum ile anlatıldı.

Tam donanımlı Hayvan Hastanesi projesi Bodrum'da tanıtıldı, System.String[]

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin Bodrum'da hayata geçirmek istediği Hayvan Hastanesi projesi Başkan Ahmet Aras'a bir sunum ile anlatıldı.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Klinik Hizmetlerinin projesi olan Eğitim ve Araştırma Hayvan Hastanesi projesinin tanıtımı Bodrum'da yapıldı.


Bodrum'da gerçekleşen toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu üyesi Veteriner Hekim Ahmet Kurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Artay Yağcı, Prof. Dr. Cem Şen, Prof. Dr. Mustafa Aytaç, Prof. Dr. Aziz Bülbül ile Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Bodrum üyeleri katıldı.


Toplantıda, Milas'ta büyük baş ağırlıklı olmak üzere hayvan hastanesi projesinin yapımına başladıklarını belirten Prof. Dr. Artay Yağcı "Bodrum'da uluslararası standartlara sahip kurulacak bir hayvan hastanesinin Bodrum'a yakışacağını düşünüyoruz. Donanımlı bir hastane olacak. İçinde Onkoloji, Kökhücre, Tomografi, MR, Göz hastanesi ile Fizik Tedavi Merkezi olan bir kurum olacak. Ayrıca buradaki veteriner arkadaşlarımızın da faydalanacağı bir yer olacağını düşünüyoruz. İçinde Pet Oteli'nin de olacağı bu merkezde, kedi, köpek ve ayrıca yaban hayvanlarının da tedavilerini yapmayı planlıyoruz. Veterinerlik kliniğimiz ile birlikte yürüteceğimiz bu çalışmalarda Belediye Başkanımız Ahmet Aras'tan destek istiyoruz" dedi.


Başkan Aras, proje üzerindeki gerekli çalışmalar için bir komisyon kurulmasını istedi. Akademik bir birim olan eğitim ve araştırma hayvan hastanesinin projesi üzerinden, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile Bodrum Belediyesi arasında bir protokol yapılması da görüşüldü.


Toplantı sonunda Başkan Aras'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Başkan Aras'a hediye olarak, TEMA Vakfı'nın Elazığ Bademli ormanına dikilmek üzere 5 fidan dikildiğini gösteren belge takdim edildi. - MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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