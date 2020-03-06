Tam döneminde piyasası durgun - Son Dakika
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Tam döneminde piyasası durgun

6 saat önce

Baharın yaklaştığı ve taze, kokulu çiçeklerin çıktığı bu dönemde çiçekçilerin işleri durgun.8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşmasına rağmen bu sene satışların az, fiyatların düşük olduğunu söyleyen çiçekçiler, piyasanın durgunluğundan dert yanıyorlar.

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Baharın yaklaştığı ve taze, kokulu çiçeklerin çıktığı bu dönemde çiçekçilerin işleri durgun.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşmasına rağmen bu sene satışların az, fiyatların düşük olduğunu söyleyen çiçekçiler, piyasanın durgunluğundan dert yanıyorlar. Eskişehir'de yıllardır çiçekçilik yapan Engin Siyimer, "Şu anda tam mevsim geçişi, bahar çiçekleri başlıyor, rengarenk kokulu çiçekler çıkıyor ve onların sayesinde piyasada biraz kımıldama oluyor. Bu sene Suriye olayından ve diğer sorunlardan dolayı işlerimiz sıkıntılı" dedi.


Piyasa durgunluğu müşteri kaynaklı olduğunu anlatan Siyimer, "İşimizin durgunluğu çiçeklerden kaynaklamıyor, müşteriden kaynakladığı bir sorun bu. Çünkü bu mevsimde çeşit çoğalıyor, kokulu çiçeklerde başladı; yani en bol çeşit şu anda ama diğer sebeplerden dolayı işlerimiz durgun. Normalde daha güzel olması gerekiyor" şeklinde konuştu.


8Mart için siparişler geçen senelerden çok az


8.Mart Dünya Kadınlar Günü için geçen senelerden daha az sipariş aldığını anlatan Engin Siyimer, "Şuan da mesela Pazar günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ama sipariş durumuna baktığımızda çok kötü. Geçen senelerle göre bu sene çok sipariş alamadık" şeklinde konuştu.


Siyimer, müşteri olamadığı için çiçeklerin fiyatı de düşük olduğunu şu ifadelerle anlattı;


"Fiyatlarda da tabii ki değişkenlik gösteriyor, ama iş olmadığı için ve talep olmayınca fiyatlar da düşüyor. Fiyatımız şimdi geçen senelerden daha düşük. Hava ısındığında düğün sezonu başlıyor, ama bu savaşlardan dolayı insanlar korkuyorlar para harcamıyorlar." - ESKİŞEHİR

Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:36 Kaynak: İHA
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