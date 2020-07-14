Tam Faktoring 37'nci şubesini açtı - Son Dakika

Tam Faktoring 37'nci şubesini açtı

Haziran ayından itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte şubeleşme stratejisini devam ettiren Tam Faktoring, 37. şubesinin Balıkesir'de açılışını gerçekleştirdi.

Haziran ayından itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte şubeleşme stratejisini devam ettiren Tam Faktoring, 37. şubesinin Balıkesir'de açılışını gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin önde gelen faktoring şirketlerinden Tam Faktoring, 13 Temmuz Pazartesi günü, üst yönetim katılımıyla Balıkesir şubesinin açılışını yaptı. Tam Faktoring böylece, 24 farklı ilde toplam 37 şube sayısına ulaştı. Şubelerde çalışan toplam kadro sayısı ise yaklaşık 400 kişi oldu.


Balıkesir şube açılışını gerçekleştiren şirket, Balıkesir ve çevre illerde de mikro KOBİ'ler ve küçük işletmelere daha fazla dokunmayı, bu bölgedeki işletmelerin her ekonomik koşulda tam zamanında yanında olmayı, işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları finansman ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.


"KOBİ ve esnafımıza güvenimiz tam"


Tam Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı, Balıkesir'de şube açmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Türkiye ekonomisine, KOBİ'lerimize ve esnafımıza güvenimiz tam. Ülkemiz ekonomik krizler konusunda deneyim sahibi ve daha önce de benzer krizlerden güçlenerek çıkmayı başardı. Haziran ayından itibaren ticaretin ve iş dünyasının hareketlendiğini görüyoruz. Biz de hız kesmeden yatırımlarımızı yapmaya, farklı illerde şubeleşerek ticaretin devam etmesi için gerekli finans desteğini sağlamaya ve elbette insan kaynakları istihdamına devam etme kararlılığımızı sürdüreceğiz. Şube açarak ekonomiye katkıda bulunduğumuz gibi, bölge halkına da istihdam sağlamış oluyoruz." dedi.


"Çarkların dönmesi için finansman desteği sağlıyoruz"


Tam Faktoring Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, 110 bin işlem adedi ile şirketin geçen yıl en çok işlem yapan faktoring firması olmasına dikkat çekerek, başarılarının arkasında çok motive ve mutlu çalışan bir saha ekibi olduğunu dile getirdi. "Tam Faktoring'in büyüme başarısının en önemli etkenleri arasında müşterisinin her koşulda tam zamanında tam yanında olan, işini doğru yapan, hızlı çözüm üreten ve severek çalışan bir saha ekibinin olması. Yaygın şube ağımız ile her bölgedeki mikro KOBİ'lere erişiyor, onların işlerini devam ettirmeleri için gerekli olan cansuyu niteliğindeki finansman desteğini sağlıyoruz. Balıkesir'de deneyimli bir şube müdürü ve ekiple KOBİ'lerimizin ve esnafımızın finansman ihtiyacını karşılayacağız. Bu anlamda, gelecek dönemde de farklı illerde yeni şubeler açmak planlarımız arasında yer alıyor" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tam Faktoring 37'nci şubesini açtı - Son Dakika Ekonomi
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