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Tam Faktoring'te genel müdür değişimi

1 saat önce

Faktoring sektörünün önemli şirketlerinden Tam Faktoring'in yeni CEO'su şirketin Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karamanlı oldu.

Tam Faktoring'te genel müdür değişimi, System.String[]
Faktoring sektörünün önemli şirketlerinden Tam Faktoring'in yeni CEO'su şirketin Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karamanlı oldu.

2013 yılından bu yana Tam Faktoring yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlük görevlerini başarı ile yürütmüş olan Kunter Kutluay, 10 Temmuz 2019 itibari ile görevini, krediler ve teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı Hakan Karamanlı'ya devretti. Kunter Kutluay, yönetim kurulu üyeliğine devam edecek.

Hakan Karamanlı kimdir?

Bilkent Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Karamanlı, iş hayatına İş Bankası'nda başladı, ardından Anadolu Grup bünyesinde ve Garanti Bankası'nda çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini yürüttü. 2014 yılında katıldığı Tam Faktoring bünyesinde önce operasyon ve bilgi sistemleri, ardından krediler, teknoloji & analitik krediler ve pazarlama alanlarında büyük katkılar sağlayan Karamanlı, Computer World dergisi tarafından verilen 'premier 100 technology leadership award'ın sahibi oldu ve 2015-2017 yıllarında üst üste üç kez CIO dergisi tarafından ödüllendirildi. - İSTANBUL
Karamanlı, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
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