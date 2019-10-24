Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kolombiyalı yıldızın yokluğu, kaçan fırsatlar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Özellikle ilk 15 dakikada girilen 3 net pozisyon sonrasında Galatasaray'da herkes aynı tepkiyi verdi: "Tam Falcao'nun maçıydı. Yazık oldu. Falcao olsa o pozisyonları gol yapardı!" Öte yandan, özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Falcao'nun, pazar günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmesine çalışılıyor. Kolombiyalı oyuncu da arkadaşlarına derbide oynamayı çok istediğini belirtti