Son Dakika Haberleri: Tam Falcao'nun maçıydı!
Son Dakika Spor Tam Falcao'nun maçıydı!

Tam Falcao'nun maçıydı!

1 saat önce

Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kolombiyalı yıldızın yokluğu, kaçan fırsatlar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

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Sakatlığı nedeniyle oynayamayan Kolombiyalı yıldızın yokluğu, kaçan fırsatlar nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Özellikle ilk 15 dakikada girilen 3 net pozisyon sonrasında Galatasaray'da herkes aynı tepkiyi verdi: "Tam Falcao'nun maçıydı. Yazık oldu. Falcao olsa o pozisyonları gol yapardı!" Öte yandan, özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Falcao'nun, pazar günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmesine çalışılıyor. Kolombiyalı oyuncu da arkadaşlarına derbide oynamayı çok istediğini belirtti

Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:49 
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