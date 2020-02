Tam her şey bitti derken yeniden kabusu yaşadılar - Son Dakika

Yaklaşık bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa'da depremler tam bitti denirken dün akşam merkez üssü Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremle yeniden büyük bir korku yaşandı. Çadırlarını terk etmeye hazırlanan vatandaşlar yeniden çadırlarına dönerken, korkunun hakim olduğu Karakurt'ta aileler çocuklarını korktukları için okula göndermedi.



Bir aydan fazla bir süredir adeta deprem fırtınasıyla 4 bine yakın deprem yaşayan Manisa'da depremlerin azalmasıyla rahatlayan vatandaşlar dün akşam 19.09'da merkez üssü Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremle yeniden büyük bir korku yaşadı. Şimdiye kadar olan depremler içinde en uzun süren deprem olduğunu kaydeden vatandaşlar korkudan bugün çocuklarını okullarına göndermedi.



Karakurt Mahallesi Muhtarı İdris Kat dün akşam meydana gelen deprem sonrası mahallede büyük bir hasar olmadığını daha önceki depremlerde hasar gören evlerde hasar boyutunun arttığını söyledi. Tek sevinçlerinin herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmaması olduğunu kaydeden Muhtar Kat, "Dünkü olan depremdeki hasarımız, daha önce ağır hasar görmüş binalarımızda ufak tefek taş düşmeleri, kiremit düşmeleriyle sonuçlandı. Vatandaşlarımızda korku bir kat daha katlandı. Korku ve panik nedeniyle vatandaşlarımız dün gece evlerine girmedi. Onun yanında dün akşam kaymakamımız ve belediye başkanımız buradaydı. Gece yarısına kadar burada bizimle kaldı. Şu an bizim açımızdan bir sıkıntı yok ancak korku ve endişe var. Depremler kesilince bir rahatlama olmuştu. 183 çadır dağıttı AFAD, 17 vatandaşımız çadırları alabilirsiniz diye müracaatta bulunmuştu. Akşamki depremden sonra çadır istekleri arttı. 183 çadırın haricinde 30 adet daha çadır isteği var. Bu tedirginlik var. Şu an mahallemizde 183 çadırımız, 30 konteynerimiz var. Şu anda 2. tespitten sonra 4 adet daha konteynerimiz gelecek. 106 ağır hasarlı binamız var. 162 tane de orta hasarlı binamız var." dedi.



Tam eşyalarını toplayıp eve dönecekti



Bir aydır AFAD tarafından Karakurt Pazaryerinde kurulan çadırlarda yaşamaya başlayan ve dün artık eşyalarını toplayıp evine dönmeye hazırlanırken depreme yakalanan Emine Üren isimli vatandaş ise, "1 aydı kesildi artık az oluyordu. Çadırları da terk etmeye başladı vatandaşlar. Biz de bu akşam da çadırda kalıp bugün evlerimize dönecektik. Ben çöp atmaya çıktım. Tam kovayı silkelerken başım dönmeye başladı. Dışarda depremi yaşamamıştı. Köy karşımda evler sallanıyor. Hiçbir şey yapamadım. Bu akşam köy gitti dedim. Yerle bir olacak köy dedim. Çok uzun sürdü kesilmek bilmedi. Çocuklar başladı çadırlarda ağlamaya. Herkes evlerinden çıkmaya başladı. Ben de onun elinden tuttum o anda bile yer sallanıyordu. O sırada eşyalarımızı hazırladık yine çadıra döndük. Biz herhalde yaza kadar buradayız. Biz iyiyiz çadırlarda yaşıyoruz. Sadece çocuklar okula gidemiyor. Bugün akşam okula gitmeyeceğiz dediler. Hiç öyle şeyler söylemezlerdi. Bu akşam okula gitmeyeceğiz dediler. Öğretmenler de geldi. İçeride bekliyorlar. Onlar da okulda durmak zorundalar. Onlara da kıyamıyorum. Ben de okulda çalışıyorum. Depoda yemek yapardım. Oraya indirmediler beni. İlk defa ben de bugün korktum girmedim. 4 katlı bina olduğu için korkuluyor. Çocuklar da korkuyor. Sallandığı zaman korkuluyor" diyerek tedirginliklerini anlattı.



Dün yaşanan depremin ardından büyük bir korku yaşayan çocuklar ise 4 katlı okul binasına gitmeye korktuklarını ve ailelerinin de kendilerini okula göndermediğini dile getirdi. - MANİSA