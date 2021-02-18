Tam iflas edecekti ki milyarder oldu - Son Dakika

Tam iflas edecekti ki milyarder oldu

18.02.2021 11:45
Tam iflas edecekti ki milyarder oldu, System.String[]

İÇ GİYİM MARKAI BAŞARIYI YAKALADIRihanna, kendi soyadını taşıyan Fenty markasıyla istediği başarıyı yakalayamadı.

İÇ GİYİM MARKAI BAŞARIYI YAKALADI

Rihanna, kendi soyadını taşıyan Fenty markasıyla istediği başarıyı yakalayamadı. Ancak, Louis Vuitton'un çatı kuruluşu LVMH ile ortaklık yaptığı Savage X Fenty'nin değeri 1 milyon dolara ulaştı. Forbes dergisine göre Rihanna'nın iç giyim şirketi geçen hafta B serisi fonlarda 115 milyon dolar gelir elde etti.

KENDİ KENDİNE ZENGİN OLDU

Müzik dünyasından sonra moda dünyasına adım atan 32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçen yılın ekim ayında Forbes'in ABD'de kendi girişimiyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girmişti. Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı. Rihanna müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına 8 milyon dolardan fazla bağış yapan en hayırsever ünlülerden olmuştu.

BAŞKA ÜNLÜLER DE VAR Kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesinde Rihanna'nın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılar arasında Madonna (550 milyon dolar), Celine Dion (455 milyon dolar), Beyonce (420 milyon dolar), Barbra Streisand (400 milyon dolar), Taylor Swift (365 milyon dolar), Lady Gaga ve Jennifer Lopez (150'şer milyon dolar) yer aldı.

2019'DA DA EN ÇOK KAZANAN KADIN MÜZİSYEN OLDU Rihanna geçen yıl da Forbes'in en çok kazanan kadın müzisyenler listesinde ilk sıraya yerleşmişti. Peki Rihanna genç yaşında bu kadar büyük bir servete nasıl sahip oldu? İşte ünlü yıldızın parasına para katma yöntemleri.

O SERVETİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİL Rihanna gibi kısa sürede büyük bir servete sahip olduğunuzda bunu yönetmek hiç de kolay olmaz. Aynı zamanda ticari bir zekası da olan Rihanna da bunu unutmadı ve servetini yönetmesi için işinde iyi, konusunda uzman profesyonellerle çalışmayı tercih etti.Rihanna şöhretini şarkı söylemeye borçlu. Bu yüzden kariyerinin ilk dönemlerinde sadece o konuya odaklanmıştı. Fakat sonra gelir kaynaklarını çoğalttı. Böylece sadece tek bir işten değil yaptığı birçok işten para kazanmaya başladı.

BOL KAZANÇLI KONTRATLAR Bol kazanç getirecek kontratlar imzaladı. Rihanna, kısacık zamanda sahnelerde ve plak listelerinde öyle çok parladı ki, birçok ünlü firmanın da dikkatini çekti. Bu dönemde kendisine gelen teklifleri dikkatlice inceledi ve bazı ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü oldu.Balmain, Armani gibi firmalarla birlikte çalıştı. 2014 yılında Puma'nın yaratıcı direktörü oldu. Firma için ürünler tasarladı. Sadece onun adı bile bu ürünlerin dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından satın alınmasını sağladı.

NEREDEYSE İFLAS EDİYORDU Yenilmez savaşçı Rihanna... Bu nasıl mı oluyor? Rihanna bir süre önce eski muhasebecisi yüzünden neredeyse iflasın eşiğine gelmişti. Banka hesabında 11 milyon dolar olduğunu sanan Rihanna, eski muhasebecisi yüzünden öyle büyük zarar etti ki paraları kelimenin tam anlamıyla eridi.Geride sadece 2 milyon dolar kaldığını fark eden Rihanna hemen yasal yollara başvurdu. Eski muhasebecisi aleyhine dava açtı ve bu dava sonucunda 10 milyon dolarını geri aldı.

EMLAK YATIRIMLARI Emlak yatırımlarına özen gösterdi... Rihanna'nın kazanç kapılarından biri de emlak... Örneğin Batı Hollywood'da 2.7 milyon dolara bir malikane satın aldı.Bir yıl sonra onu 2. 85 milyon dolara satışa çıkardı. Malikane hemen satılmayınca kiralamaya karar verdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Rihanna bu malikaneden ayda 16. 500 dolar kira geliri elde ediyor.

TEK KONUYA ODAKLANIYOR

Bir anda sadece tek bir konuya odaklanıyor. Rihanna, son olarak 2016 yılında Anti adlı albümünü çıkardı. Ondan sonra da bu alanda yeni bir çalışma yapmadı. Bunun nedeni ise onun ilhamını yitirmiş olması değil...Müzikal anlamdaki bu suskunluğu sırasında Rihanna, kozmetik ürünleri işine yoğunlaştı. Yani bütün enerjisini ve zamanını kozmetik ürünleri koleksiyonu için harcadı. Birkaç parçaya bölünmeden bir tek konuya odaklanmak da ona bu alanda başarı getirdi. Son bir yıldır da iç çamaşırı markası ile gündemde Rihanna. Koleksiyon tanıtımlarına ünlü modeller katılıyor.

SOSYAL MEDYA DA GELİR KAPISI Sosyal medyayı nasıl kullanacağını bilmek de Rihanna'nın başarı sırlarından biri. 72.4 milyon takipçisi olan Rihanna, bu sayede hayranlarıyla da iletişimini koparmıyor. Ürünlerinin tanıtımı bir yana kendisine yapılan kötü yorumlara bile zaman zaman yanıt veriyor. Bu da basına yansıyor ve bu sayede Rihanna gündemde kalmayı başarıyor.

BİR YARDIM VAKFI VAR, ÖĞRENCİLERE BURS VERİYOR

Rihanna, bütün sahip oldukları için hayata teşekkür etmeyi de biliyor. Yani ihtiyaç içindeki insanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Clara Lionel Foundation adlı vakfı aracılığıyla sağlık ve eğitim alanında dünyanın güç koşullar altında yaşayan bölgelerine yardım ediyor. 2016 yılında aynı vakıf aracılığıyla bir burs programı da oluşturdu. Ülkesi Barbados başta olmak üzere Brezilya, Küba, Haiti, Guyana ve ABD'de birçok öğrenciye burs veriyor.

Tam iflas edecekti ki milyarder oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Rihanna, Forbes, İflas, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Tam iflas edecekti ki milyarder oldu - Son Dakika Magazin


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