Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu - Son Dakika

Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu

29.04.2021 10:22
Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu, System.String[]

Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tam kapanma kararı, bayram tıraşı geleneğini bozdu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tam kapanma kararı, bayram tıraşı geleneğini bozdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı, birçok işletme ve esnafı etkiledi. 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek. Alınan karara göre Ramazan Bayramı da kısıtlama süreleri içerisinde kalacak. Özellikle bayram öncesinde yoğun mesai yapan kuaförler ise bu bayram kapalı kalacak. Türk kültürünün önemli bir parçası olan bayram tıraşını yapamayacak olan kuaförler, bu bayramda geleneği yaşatamayacak. Covid-19 salgını öncesindeki bayram arifelerinde sabaha kadar tıraş yaptıklarını söyleyen Cool Hair Style işletmecisi kuaför Selçuk Topkaya, bu bayramda çalışamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

"Biz bayramı 1 hafta önceden yaşamaya başlardık"

Pandemiden önce bayramlarda tıraş geleneğinin yaşandığını dile getiren Topkaya, "Önümüzdeki 17 gün pandemi dolayısıyla kapalı kalacağız. Erkek kuaförlerinde de bir bayram kültürü var. Örneğin arife günü herkes tıraşını olur ancak bu bayramı yaşayamayacağız. Randevulu müşterilerimizi saatte bir alıyoruz. Hiç kimse bu durumları yaşamak istemezdi ancak yapacak bir şey yok. Bir an önce bu hastalığın bitmesini istiyoruz. Biz normalde bayramı 1 hafta öncesinden yaşamaya başlıyorduk. 1 hafta önce başlayan yoğun çalışmamız gece saat 2-3'e kadar sürüyordu. Arife günleri sabaha kadar çalışıyorduk. Bu bayramda ise bunları yaşayamayacağız. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurban Bayramı için de inşallah pandemi biter temennisinde bulunuyorum. Biz de bayramı doya doya yaşamak istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu
Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu
Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu
Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu
Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu

Koronavirüs, Bayram, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı Girdikleri iş yerinde aradığını bulamayan çocuklar, bir tepsi baklava çaldı Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı kamerada Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilme anı kamerada Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler Sergen Yalçın, sıradaki rakibe gözdağı verdi: Cumartesi günü sahada görüşürüz, konuşmaya benzemez bu işler
Kuzey Kore lideri Kim, verdiği sözü tutmayan parti yetkilisini idam etti Kuzey Kore lideri Kim, verdiği sözü tutmayan parti yetkilisini idam etti         
10:17
Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket!         
10:06
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak?         
09:34
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar         
07:51
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu         
22:31
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 10:30:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanma bayram tıraşı geleneğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement