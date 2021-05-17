Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı - Son Dakika

Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı

17.05.2021 07:53

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 17 günlük tam kapanma sona erdi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 17 günlük tam kapanma sona erdi. Kısıtlamanın bitmesi ile birlikte İzmir'de cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan saat 19.00 sıralarında başlayan 17 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlama süresince İzmir'de boş kalan cadde ve sokaklarda, kısıtlamanın bitmesinin ardından yoğunluk yaşandı. Sabahın ilk ışıklarında işlerine gitmek isteyen kimi vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı görüldü.

Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı
Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı

İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mustafa Ceceli, aşka geldi! Eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu Mustafa Ceceli, aşka geldi! Eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu Survivor 2021'de aile ödülünde gözyaşları sel oldu! Geriden gelen takım oyunu kazandı Survivor 2021'de aile ödülünde gözyaşları sel oldu! Geriden gelen takım oyunu kazandı İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar İsrail durmak bilmiyor! Gece boyunca Gazze'nin farklı noktalarını bombaladılar Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim

Son Dakika Haberleri
09:21 17 günlük tam kapanmanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu
09:17 Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı
09:14 Mustafa Ceceli, aşka geldi! Eşi Selin İmer'i öpücüklere boğdu
09:10 İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri
16:46 Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!
15:28 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!
15:27 Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
15:07 İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi
15:01 Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
15 yaşındaki çocuğu kaçırmak için silahlarla ev bastılar: 3 yaralı 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak için silahlarla ev bastılar: 3 yaralı         
04:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek         
00:41
Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor         
00:05
Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum         
23:33
Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı         
21:30
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!         
16:46
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu         
16:20
Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti         
15:34
Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:12
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!         
15:01
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 09:25:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanma bitti; İzmir'de yoğunluk başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement