Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim - Son Dakika

Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim

12.05.2021 13:03

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, Samsun ile çevre illeri Tokat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Amasya ve Çorum'da sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde, Samsun ile çevre illeri Tokat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Amasya ve Çorum'da sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Şehirde yaya yoğunluğunun olduğu Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye Caddesi ile araç trafiğinin yoğunluk gösterdiği Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgelerin arife günü olmasına rağmen sakin olduğu gözlendi.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor. Atatürk Bulvarı üzerindeki kontrol noktalarında yer yer araç kuyrukları oluştu.

Tokat

Tokat'ta tam kapanmaya uyulurken, kentin en işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında yaya ve araç trafiği azaldı.

Polis ekipleri kent genelindeki kavşaklarda denetimlerine devam ediyor.

Vefa Destek Grubu yaşlı vatandaşları bankalara götürerek para çekmelerini sağladı.

Kent girişinde jandarma ve polis ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.

Kastamonu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul'dan sonra 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci il olan Kastamonu'da denetimler sürüyor.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Çankırı

Çankırı'da da tam kapanma dolayısıyla kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Sinop

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından Sinop'ta cadde, sahil ve sokaklarda, sessizlik sürüyor.

Emniyet ve jandarma ekiplerince sık sık denetimlerin yapıldığı kentte, valilik, belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından ise vatandaşlara evlerinde kalmaları çağırısı yapılmaya devam ediliyor.

Amasya

Amasya'da normal zamanlarda yoğun olan cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Araç trafiğinin oluştuğu meydan ve caddeler boş kaldı. Zaman zaman uygulama noktalarında araç kuyrukları oluşuyor.

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Çorum

Tam kapanma nedeniyle büyük ölçüde ıssızlaşan Çorum'da cadde ve sokaklar Ramazan Bayramı arifesinde de boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf kişilerin zaman zaman yoğunluk oluşturduğu kentte sessizlik hakim.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte güvenlik güçlerinin olası ihlallere karşı denetimleri sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 Mayıs'ta 97 market, 374 araç ve 401 kişi üzerinde yapılan denetimde, kısıtlama kurallarını ihlal ettiği tespit edilen iki kişiye 1720 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Samsun ve çevre illerde tam kapanma sürecinde sessizlik hakim
Samsun ve çevre illerde tam kapanma sürecinde sessizlik hakim
Samsun ve çevre illerde tam kapanma sürecinde sessizlik hakim
Samsun ve çevre illerde tam kapanma sürecinde sessizlik hakim

Pazartesi, Samsun, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde 'tam kapanma' sürecinde sessizlik hakim - Son Dakika


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